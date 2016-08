O casal Zilma e Ercílio, juntamente com sua equipe, lideram muito bem os jantares mensais em seu estrelado estabelecimento. Desta vez, o jantar é “Festival de Bacalh”. Adquira sua mesa no (66) 3422-0259 e venha conferir as delícias protagonizadas pelos anfitriões Zilma e Ercílio.