Em uma tarde de números absurdamente antagônicos, Grêmio e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na tarde desde domingo, na Arena, em jogo válido pela 32ª rodada. Enquanto o Tricolor foi amplamente superior, com direito a 25 finalizações contra três, o Galo cresceu no final da partida e empatou com gol de Robinho, aos 41 minutos do segundo tempo – Luan havia aberto o marcador, aos sete minutos do segundo tempo. Pela circunstância, o resultado encerrou com gosto de derrota para os gaúchos e vitória para os mineiros.

O empate deixou o Grêmio na sexta colocação do Brasileirão, com uma rodada a menos e 36 pontos. No próximo domingo, o Tricolor pega o Botafogo no Luso-Brasileiro, em duelo atrasado. Já o Atlético-MG cai para terceiro, com 39, volta a atuar diante do Vitória, no Independência, em sete de setembro.