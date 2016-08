Os protagonistas da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense, na Arena Condá, foram os mesmos do triunfo da última rodada contra o Grêmio. Reforços rubro-negros, Diego e Leandro Damião voltaram a balançar as redes e definiram o 3 a 1 a favor dos cariocas, que assumiram a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O centroavante ainda deu o passe para Mancuello marcar o terceiro, no fim; Kempes descontou para os catarinenses.

Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro enfrena a Ponte Preta, em Cariacica, e a Chape visita o Santa Cruz, no Recife.

A repetição dos reforços como artilheiros não foi a única coincidência na partida. A exemplo da rodada anterior, Pará deu o passe para Diego marcar; Leandro Damião balançou as redes novamente em cobrança de pênalti. A novidade foi ação do centroavante como garçom, no fim do jogo, em jogada de pivô para Mancuello.

O jogo

Mais do que isso, Diego e Damião jogaram bem. Titular, o meia cadenciou o jogo e deu bons passes. Ele abriu o placar logo aos nove minutos, ao receber passe de Pará na área. Em vantagem, porém, o Flamengo recuou. Tentou controlar o jogo no meio-campo, cozinhando a partida. Deu certo até os 43 minutos, quando Cleber Santana soltou uma bomba, Muralha não segurou, e Kempes empatou.

Depois de finalizar apenas uma vez no primeiro tempo, o Flamengo voltou mais ofensivo para a etapa final. A mudança definitiva, porém, aconteceu quando Zé Ricardo tirou Gabriel e Everton para colocar Damião e Mancuello. Com mais cadência e menos velocidade, o Rubro-Negro tomou conta do meio-campo, trocou passes e ganhou presença na área. Guerrero, com liberdade, iniciou e sofreu a jogada do pênalti.

A exemplo do primeiro tempo, o Flamengo recuou. A Chapecoense percebeu e se lançou ao ataque. Ensaiou pequena pressão e chegou perto do empate, em finalizações de Cleber Santana e Kempes. Mas, já nos acréscimos, Mancuello recebeu passe de Damião e definiu o triunfo.