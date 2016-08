A tradicional Festa Nordestina ocorrerá em Rondonópolis no próximo sábado, na Chácara São Francisco. De acordo com o integrante da comunidade nordestina do município, Erimar Bezerra, o evento será realizado a partir das 20h e contará com comidas típicas, música e danças. E toda a renda da iniciativa será revertida em prol ao tratamento de saúde do pioneiro Edmilson Bezerra, de 73 anos. A reportagem completa você confere na edição desta quinta-feira (1º) do Jornal A TRIBUNA.