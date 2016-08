Dólar comercial opera em queda e é vendido a R$ 3,2314 – 08h58′

No dia da decisão sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o dólar comercial opera em queda. Às 9h09, a moeda norte-americana era vendida a R$ 3,2314, com queda de 0,27%. Por volta das 10h, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) subia 0,14%, com 58.660,23 pontos.

O mercado também aguarda a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa básica de juros, a Selic, que vai ser divulgada hoje (31), por volta das 18h, e acompanhou a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, que caiu 0,6% no segundo semestre deste ano.

O mercado também está acompanhando quando o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, vai elevar os juros.