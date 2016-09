O município de Rondonópolis e outros três municípios de Mato Grosso aparecem na lista dos mais violentos do Brasil, com base em dados de 2012 a 2014. O resultado do ranking das cidades com maiores índices de assassinatos por armas de fogo aparece no “Mapa da Violência 2016”, coordenado pelo professor e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), e elaborado a partir dos registros disponíveis entre 2012 e 2014.

Segundo o estudo, foram analisados apenas os municípios brasileiros com mais de 10 mil habitantes, totalizando 3.084 municípios, os quais concentram 98% do total de homicídios por armas de fogo do País. Na lista dos 150 municípios com as maiores taxas de homicídios por armas de fogo no Brasil, a cidade de Mata de São João, na Bahia, com população média de 43 mil habitantes, aparece como a mais violenta, com taxa média 102,9 assassinatos para cada 100 mil habitantes.

Para surpresa de muitos, a cidade de Mato Grosso que aparece como a mais violenta no “Mapa da Violência” é Primavera do Leste, até então considerada uma das com melhores padrões de qualidade de vida no Estado. Primavera do Leste, com média de 55 mil habitantes entre 2012 e 2014, surge na pesquisa na 92ª posição no ranking nacional, com média de 50,7 assassinatos por 100 mil habitantes. A cidade vizinha a Rondonópolis teve um salto no número de homicídios em 2013 e 2014, com 32 e 36 registros respectivamente.

Na sequência, a segunda cidade apontada como mais violenta em Mato Grosso pelo estudo é Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, com média de 262 mil habitantes, que surge na 110ª posição nacional. Várzea Grande teve uma média de 48,5 homicídios por 100 mil habitantes, com um total de 160 registros apenas em 2014, o último ano pesquisado. A cidade da região metropolitana teve um total de 114 homicídios por arma de fogo em 2012 e 108 casos no ano seguinte, em 2013.

Rondonópolis é o terceiro município de Mato Grosso a aparecer no ranking dos 150 municípios brasileiros mais violentos. Com uma média de 207 mil habitantes entre 2012 e 2014, Rondonópolis figurou na 125ª posição no “Mapa da Violência 2016”, com taxa de 47,1 assassinatos para cada 100 mil habitantes. A cidade teve 71 homicídios por armas de fogo em 2012, disparou para 123 casos em 2013 e caiu para 99 registros em 2014, perfazendo uma média de 97,6 crimes do tipo por ano.

Entre as cidades mato-grossenses, Colniza, com média de 30 mil habitantes, figura como a quarta com maior taxa de homicídios por armas de fogo. Nacionalmente, ocupou a 144ª posição, com taxa de 44,6 homicídios por 100 mil habitantes. Foram 15 assassinatos em 2014. A capital mato-grossense, Cuiabá, teve 197 assassinatos em 2014, com uma taxa média de 30,5 casos para 100 mil habitantes. No ranking nacional, surge como a 377ª mais violenta. Em Mato Grosso, proporcionalmente, ficou como sendo a 10ª mais violenta.

Entre as constatações nacionais, o “Mapa da Violência” aponta a quase exclusiva masculinidade das vítimas dos homicídios por arma de fogo: 94,4% na média nacional. Ao todo, 42.291 das 44.861 mortes por armas de fogo em 2014 foram homicídios (94,3%). Pode ser vista uma enorme concentração de mortalidade nas idades jovens, com pico nos 20 anos de idade, quando os homicídios desse tipo atingem a impressionante marca de 67,4 mortes por 100 mil jovens. Percebe-se ainda um crescimento de 24,9 homicídios por armas de fogo por 100 mil negros, em 2003, para 27,4 em 2014, aumento de 9,9%. Por outro lado, há queda nas taxas desses crimes em brancos de 14,5 por 100 mil, em 2003, para 10,6, em 2014, diminuição de 27,1%.

As 44.861 mortes no Brasil, em 2014, representam 123 vítimas de arma de fogo a cada dia do ano, cinco óbitos a cada hora.

Mapa da Violência/Ranking Nacional

Primavera do Leste – 92ª posição

Várzea Grande – 110ª posição

Rondonópolis – 125ª posição

Colniza – 144ª posição

Cuiabá – 377ª posição

Mapa da Violência/Ranking Estadual

Primavera do Leste – 1ª posição

Várzea Grande – 2ª posição

Rondonópolis – 3ª posição

Colniza – 4ª posição

Cuiabá – 10ª posição

Fonte: Mapa da Violência 2016