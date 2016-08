Uma vitória com o dedo do técnico Mano Menezes. Assim pode ser definido o placar de 2 a 0 do Cruzeiro sobre o Santa Cruz, na manhã deste domingo, no Mineirão. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro teve dois tempos bem diferentes. No primeiro, o time pernambucano conseguiu neutralizar as peças importantes da equipe mineira e ainda levar perigo, segurando o 0 a 0 no placar.

Na etapa final, porém, a conversa de Mano Menezes com os jogadores no vestiário surtiu efeito, e o Cruzeiro voltou com outra cara para o segundo tempo. Tanto que, aos sete minutos, já vencia por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Robinho, aos três minutos. Um golaço, por sinal. O meia ajeitou a bola e soltou a bomba, de fora da área, sem chances para Tiago Cardoso. Logo depois, foi a vez de Ábila deixar sua marca. Após um lateral cobrado rapidamente por Rafael Sobis, pela direita, Arrascaeta avançou com a bola e deixou o argentino apenas com o trabalho de empurrar para as redes. Depois o time mineiro administrou bem o resultado até o final

O destaque positivo foi a excelente presença da torcida cruzeirense, que cantou e apoiou o time durante todo o jogo. O público pagante foi 49.208 e a renda R$ 1.445.435,00.

Os dois times voltam a jogar pelo Brasileiro apenas no meio da outra semana, já que o campeonato dá um tempo por causa das partidas da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Quarta-feira, dia 7, às 16h (de Brasília), o Santa Cruz recebe a Chapecoense, no Recife. Um dia depois, às 21h, o Cruzeiro faz o clássico com o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Antes, porém, os dois times têm compromissos por outras competições.Na próxima quarta, às 21h45, o Santa enfrenta o Sport, na Arena Pernambuco, pela Copa Sul-Americana. Quinta é a vez do Cruzeiro jogar. Vai ao Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, encarar o Botafogo, pela Copa do Brasil.