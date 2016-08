Comemoração do dia do Coordenador Pedagógico dia 22/08!

A coluna Zoom de hoje destaca, com muito sucesso, as comemorações do Khalil Zaher, e a participação da Soraya Zaher Sperança no Encontro de Mantenedores COC em Atibaia-SP, nos dias 17 e 18/08. Na foto, acompanhada pelo presidente da Pearson Brasil: Luciano Klimachewski Marinho (rondonopolitano). Nesse encontro, foram lançados todos os novos projetos para 2017. Confira os flashes desses momentos importantes para a educação no Khalil Zaher.