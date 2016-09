A greve dos carteiros em Rondonópolis, seguindo movimento deflagrado em Mato Grosso, chegou ao fim e a expectativa é que a entrega de correspondências na cidade seja normalizada até o final desta semana. A greve durou 10 dias e foi encerrada na sexta-feira passada (26/8). O diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso (Sintect-MT), Everaldo Nunes de Souza, estima que cerca de 240 mil correspondências deixaram de ser entregues nesses dias parados em Rondonópolis.

A greve foi deflagrada em âmbito estadual, havendo a adesão dos carteiros de Rondonópolis. Conforme Everaldo, o movimento grevista foi encerrado com o comprometimento de que seja feita a inversão do horário de trabalho nas maiores cidades do Estado. Com isso, a entrega de correspondências passará a ser feita somente pela manhã no estado de Mato Grosso, lembrando que Rondonópolis já desfruta de um projeto-piloto com essa inversão no horário de entrega.

Everaldo informou à reportagem que também houve um comprometimento em fazer estudo para melhoria da segurança nas agências dos Correios. Quanto às reivindicações locais, ele informou que foram assegurados para Rondonópolis a contratação de pessoal de serviços gerais, conserto de aparelhos de ar-condicionado e conserto de luminárias.

A informação é que Rondonópolis possui uma média de 25 mil correspondências para entrega por dia. Durante a greve, os manifestantes ficaram concentrados em frente a Central de Distribuição Domiciliar (CDD), na Avenida Goiânia.

O Sintec-MT também se diz contra a privatização dos Correios e a PL 257, que retira direitos da categoria; defende a não extinção de distritos postais, o fim da DDA (Distribuição Domiciliar Alternada) e da OAI (Otimização de Atividade Interna).