Na ponte do bairro Vila Jardim, um motorista perdeu o controle de um Fiat Uno de cor branca e o veículo caiu no Rio Arareau. De acordo com informações repassadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o acidente ocorreu por volta das 7h deste domingo (28). Ainda segundo a equipe do Samu, o motorista do carro sofreu escoriações e foi levado para o Pronto Atendimento (PA). As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp.