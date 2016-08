O acidente que vitimou a ex-tenista Bruna Paes (29), na noite de anteontem (21), aconteceu no quilômetro 267 da BR-163/364, próximo a região conhecida como “Chaleira Preta”, entre os Municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Bruna era a passageira de um veículo Fiat 500, que bateu em um caminhão que fazia o transporte de cana-de-açúcar. De acordo a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 21 horas. Conforme as informações, o veículo em que Bruna estava seguia no sentido Rondonópolis, quando o veículo que transportava a cana teria saído de uma estrada vicinal e entrado na rodovia, para realizar a conversão e pegar a pista sentido Cuiabá, quando a colisão acabou acontecendo. O veículo acabou batendo no pneu do bitrem e em parte do engate.

A jovem foi socorrida por um equipe médica até o Hospital Municipal de Jaciara, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. O motorista do veículo, um amigo da família de Bruna, teve ferimentos e recebeu atendimento médico. Já o motorista do caminhão não se feriu e recusou o atendimento.