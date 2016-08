Na última quarta-feira (24), o cursode Biblioteconomia do Campus de Rondonópolis da Universidade federal de Mato Grosso recebeu para um papo informal sobre Cerimonial, Produção Artística e Cultural o profissional de marketing, escritor, poeta e assessor de comunicação da Câmara Municipal de Rondonópolis, Hermélio Silva, e Roney Hernandes, cerimonialista, produtor cultural e assessor de comunicação da Força Sindical.

O objetivo da visita ao curso de Biblioteconomia foi para conversar com os alunos do primeiro período sobre o cerimonial de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos desse ano, realizados pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Além das cerimônias de abertura e de encerramento, foi possível refletir sobre o contexto comunicacional que permeou todo o evento olímpico durante 17 dias.

Para a professora-doutora Edileusa Pena, ministrante da disciplina Fundamentos da Comunicação, para a turma do 1º. ano de Biblioteconomia, os Jogos Olímpicos por seu caráter democrático e pacificador, é um fenômeno mundial permeado do que de melhor tem a natureza humana, especialmente no que diz respeito a superação dos seus limites físicos

e emocionais, ultrapassando barreiras, dissipando o medo, o preconceito, as diferenças raciais, econômicas, políticas. de toda ordem, conquistando o lugar maisalto do pódio ou aprendendo a lidar com a derrota e a reconhecer que seu adversáriofoi mais eficiente. “As Olímpiadas levam-nos a desenvolver um olhar mais crítico sobre o outro, sobre nós mesmos, a humanidade e o mundo ao nosso redor. Além disso, as experiências profissionais de dois mestres da comunicação humana são de extrema

importância para esses jovens recémchegados à universidade com muitas expectativas, sonhos e vontade de aprender. Hermélio Silva e Roney Hernandes, para continuar no espírito olímpico, foram medalhas de ouro no quesito generosidade e doação. Doação de seu tempo (já tão escasso) e, melhor ainda, doaram o que tem de melhor: – conhecimentos, experiência de vida, amor e cuidado com o outro”, afirmou a professora.

Para a Biblioteconomia, como bem expressou o coordenador do curso André de Souza Pena, é muito importante essa aproximação da universidade com outros setores da sociedade. “E, para nós, é extremamente gratificante receber palestrantes como Hermélio Silva e Roney Hernandes que só tem a contribuir para a formação profissional e construção do conhecimento acadêmico-científico de nossos alunos”, sustentou.

No final da palestra, Hermélio Silva fez o sorteio de quatro exemplares de seus livros, sendo dois do “Cerimonial: não tenha medo”, um de “Evolução: contos e crônicas e um de “Sou Candidato a vereador. E agora?”.