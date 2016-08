ANTES DO MUNDIAL

A meia-atacante rondonopolitana Ana Vitória foi convocada mais uma vez para a Seleção Feminina Sub-17, comandada pelo técnico Luiz Antônio. Ela participará da última etapa de treinamentos, que será realizado do dia 5 até o dia 17 de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes da Copa do Mundo da categoria, que acontecerá entre os dias 30 de setembro e 21 de outubro, na Jordânia. Mais informações na edição desta quarta-feira (31) do Jornal A TRIBUNA.