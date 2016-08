Nesta quinta-feira (25) é celebrado o Dia do Soldado, e, em comemoração, o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) do Exército Brasileiro, situado em Rondonópolis, realiza uma solenidade aberta à população.

Na oportunidade, haverá o juramento à Bandeira Nacional pelos recrutas incorporados este ano, entrega de condecorações a militares e descerramento de quadro dos soldados destaques de 2016, sendo o praça mais distinto, melhor atirador combatente, melhor aptidão física e melhor apontador.

A solenidade acontece pontualmente as 9 horas, e é uma oportunidade para que a população possa ver de perto a cerimônia militar, tão apreciável quanto o tradicional desfile de 7 de Setembro.

Desde o início da semana, atividades estão sendo realizadas para comemorar o Dia do Soldado, e ontem (23), foi realizada uma corrida de revezamento envolvendo os militares do 18º GAC e também militares da Força Tática da Polícia Militar (PM) de Rondonópolis.

O revezamento formado por 5 equipes, composto por 10 militares cada, percorreu mil metros usando calça e coturno, prova difícil e que exigiu muito preparo físico. Ao fim do percurso, uma equipe do próprio 18º GAC se saiu vitoriosa e recebeu medalhas. Ainda em comemoração à data, duas escolas e uma universidade da cidade recebem palestras do 18º GAC.