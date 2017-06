Após as convenções eleitorais deste ano, os partidos terão que entregar a ata da reunião num prazo de 24 horas, após o término do ato político. A nova regra está prevista na lei 13.165/2015, conhecida como Reforma Eleitoral 2015, que promoveu alterações nas eleições deste ano. A explicação é do advogado eleitoralista Maurício Castilho Soares, especialista em direito constitucional.

“Anteriormente, os partidos poderiam apresentar a ata das convenções junto com o registro de candidatura. Agora, com a reforma eleitoral, isso mudou e os partidos políticos têm 24 horas após o evento para entregar a ata digitada e assinada ao juízo eleitoral. Caso não cumpram este novo dispositivo eleitoral, os propensos candidatos estarão submetidos a eventuais consequências em relação ao registro de candidatura e das coligações”, alerta o advogado.

Segundo Maurício Castilho, esta nova exigência eleitoral foi criada para evitar possíveis fraudes na vontade dos convencionais. “Em eleições anteriores, ficou comprovado que os partidos não fechavam as atas das convenções enquanto as siglas adversárias não lançassem seus candidatos. Era uma manobra para promover mudanças contrárias às que foram decididas na convenção. Situação que hoje ficará impossível de realizar pois é preciso respeitar o prazo eleitoral”, afirmou.

As convenções partidárias irão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. O partido/coligação fixará a data exata de sua convenção. A convenção define candidatos, cargos em disputa, nomes de urna, números, coligações e indica os representantes/delegados perante a justiça eleitoral.

Pela nova legislação (reforma eleitoral), a cópia da Ata e Lista de presenças da Convenção deverá ser protocolada perante a Justiça Eleitoral no prazo de 24 horas após sua realização. Uma vez entregue, a Ata será publicada em Cartório.