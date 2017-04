O Residencial Dona Neuma, que está com as obras paralisadas desde o início de 2015, deve ter os serviços de construção retomados em breve, conforme informou a Secretaria Municipal de Habitação.

Com 470 casas, na região do bairro Vila Rica, a obra teve os serviços de construção paralisados após dificuldades financeiras alegadas pela construtora que foi contratada inicialmente. O prazo final de conclusão era abril de 2014.

O empreendimento faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida” na faixa 1, em que os moradores devem ter renda de até R$ 1,6 mil mensais, e as parcelas cheguem a até 5% da renda familiar.

Conforme explicou o secretário de Habitação de Rondonópolis, Roberto Carlos Carvalho, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF) em Mato Grosso, Moacyr do Espírito Santo, informou pessoalmente à gestão do Município, que o edital de retomada da construção será publicado esta semana no Diário Oficial da União.

Com todos os procedimentos previstos em lei cumpridos, a empresa vencedora da licitação tem o prazo de 60 dias para iniciar os trabalhos. A empresa contratada inicialmente entrou em processo de recuperação judicial e desistiu da obra.

Uma das expectativas era de que elas fossem retomadas em 2015, o que não ocorreu. A partir do momento que a empresa entregou a documentação de desistência das obras, a CEF deu início a um processo para que uma outra empresa assumisse a obra, orçada na casa dos R$ 27 milhões.

No entanto, o processo para que a nova empreiteira desse continuidade a construção foi lento, apesar de não existir mais a necessidade de licitação, apenas a manifestação de interesse.

Com tanto tempo de obras paradas, os transtornos foram inevitáveis. Os imóveis começaram a sofrer com ações de vandalismo, depredação e até furto.

Para evitar este tipo de ação, a Caixa contratou uma empresa de segurança para monitorar o local. Hoje, quem passa pelo residencial percebe uma situação de total abandono, com casas quase escondidas pelo mato alto.

A empresa que assumir a obra, terá a responsabilidade de concluir aproximadamente 40% de obras restantes.