LANÇAMENTO DA FERNANDA MATOS STORE

Foi nessa quarta-feira (13), no Rondon Plaza Shopping, o lançamento da loja da empresária Fernanda Matos, que leva o nome da sua dona, representando marcas masculinas e femininas dentre elas as famosas como Lança Perfume, John John, Carrano e outras. O espaço ficou muito charmoso e aconchegante, e o coquetel esteve bem prestigiado. Circularam por lá personalidades, imprensa, blogueiras, clientes e amigos. “É a realização de um sonho. Era um desejo do meu coração, que em meio a tantas dificuldades, resolvemos investir, e deu certo. É só o começo e com certeza teremos muitos frutos. Mesmo em um ano difícil para o País, acreditei em Rondonópolis, no nosso comércio, não podemos olhar só para o lado ruim das coisas, senão acabamos não adquirindo nada. A cidade tem espaço, capacidade e retorno sim. Vai valer a pena. Minhas clientes estão felizes, e isto nos recompensa”, diz Fernanda, que agradece o carinho e a presença de todos. Esta colunista deseja sucesso D+ à Fernanda Matos Store.