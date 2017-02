A estruturação do projeto para a instalação do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso em Rondonópolis deve começar neste ano para que, em 2017, a universidade já esteja apta a abrir seus primeiros cursos.

Ainda este mês, a reitora Ana Maria Di Renzo deverá agendar reuniões de trabalho na cidade para tratar sobre o assunto. Na proposta, está a possibilidade de aproveitamento de eventuais estruturas públicas para implantação do campus.

A implantação da universidade em Rondonópolis cumpre um plano estratégico de situar a instituição nas principais cidades do interior do Estado.

Em Mato Grosso, a Unemat vai receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinados à elaboração de projetos de reestruturação. O novo Plano Diretor da instituição prevê ações para os próximos 10 anos. A liberação dos valores foi tratada na semana que passou pelo senador Wellington Fagundes (PR), com dirigentes do FNDE – Ministério da Educação. Quando ainda deputado federal, Wellington foi o autor da emenda ao Orçamento da União alocando os recursos ao plano diretor da universidade.

A Unemat foi Fundada em 1978 e mantida pelo Governo do Estado. Conta atualmente com 14.572 alunos matriculados em 74 cursos. Com sede na cidade de Cáceres, região Oeste do Estado, a Unemat tem o caráter multicampi.

A universidade mantém cursos nas cidades de Colíder, Juará, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina, Barra do Bugres, Luciara, Alto Araguaia, Vila Rica, Mirassol d’Oeste, Pontes e Lacerda, Matupá, Confresa e Juína.

RELEMBRANDO

Em 2014, a realização do vestibular de bacharelado em Direito, Comunicação Social e Licenciatura em Letras em Rondonópolis, na modalidade turma fora da sede, chegou a ser aberto pela instituição, mas foi cancelado após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre a Unemat e o Ministério Público Estadual, prevendo que a instituição de ensino concluísse todos os procedimentos necessários e regulares para a constituição e funcionamento do Núcleo Pedagógico das turmas fora de sede em Rondonópolis.

As provas do vestibular estavam agendadas para ocorrer na cidade no dia 25 de maio de 2014, porém foram canceladas no dia 24 do mesmo mês. Até hoje centenas de estudantes aguardam a reabertura do vestibular.