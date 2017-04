A convenção coletiva do comércio 2016 foi fechada ontem (1º/2) entre o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis. Uma das definições é que o salário comercial passa de R$ 858,00 para R$ 948,00, representando um aumento de 10,5%. Para quem ganha acima do salário comercial, o reajuste também será de 10,5%.

As negociações para o fechamento da nova convenção coletiva ocorreram durante todo o primeiro mês de 2016. Inicialmente, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, Lucas Gonçalves, conta que a classe pedia um salário comercial de R$ 1.600,00, o que representaria um aumento de 22%, além de cesta básica e vale-transporte gratuito.

Apesar do retrocesso, considerando ainda que o índice de inflação acumulada foi de 11,28%, Lucas considerou positivo o resultado da negociação, justificando que foi um ano difícil para o comércio em função da crise vivida pelo Brasil. Para manter os empregos e fomentar o comércio, atesta que o consenso foi chegar a um meio termo, que ainda assim ficou com piso normativo maior do que o da capital Cuiabá – R$ 935,00.

A nova convenção coletiva do comércio também estabelece uma tabela normativa para o Menor Aprendiz. Algo que fica bastante claro também é quanto ao dia de Carnaval. Em âmbito municipal, explicam que a segunda-feira, véspera de Carnaval, é feriado municipal do Dia do Comerciário. Nesse dia, contudo, os supermercados podem abrir das 8h às 13h, mediante as obrigações salariais previstas.

Os sindicatos repassam que, por lei, o Dia de Carnaval não é feriado e, por isso, vai constar como um dia qualquer na convenção, ficando livre para quem queira abrir normalmente nesta data. Repassam que as demais cláusulas permanecem inalteradas. Em relação aos supermercados, observam que as únicas datas em que ficam fechados são: 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, Almir Batista de Santana, relata que a convenção coletiva do comércio vem sendo melhorada a cada ano. Desta vez, aponta para o momento bastante complicado que o Brasil vem vivendo na economia, com segmentos no comércio com queda de até 50% nas vendas. Nessa realidade, avalia que o acordo estabelecido não prejudica os empresários e não deixa de beneficiar os empregados.

Vale observar que no ano passado, quando o salário comercial era R$ 858,00, o salário-mínimo nacional era de R$ 788,00. Agora, quando o salário comercial passa para 948,00, o salário-mínimo nacional é de R$ 880,00.

Os novos valores definidos na convenção já começam a ser pagos na folha de janeiro de 2016. A nova convenção vigora entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.