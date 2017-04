Inaugurada recentemente, a Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, no Sítio Farias, em Rondonópolis, deu início ao ano letivo com diversas atividades culturais, que remetem ao nome da professora homenageada que dá nome à unidade de ensino. Edith Pereira Barbosa, uma das grandes incentivadoras da vida cultural rondonopolitana, atuava com destaque na educação e na vida artística de Rondonópolis, morrendo aos 61 anos de idade, em 2009, em consequência de câncer no colo do útero e de insuficiência renal aguda.

A professora Edith era formada em estudos sociais e em pedagogia, tendo atuado mais de 30 anos na educação e área artística de Rondonópolis. Entre as muitas funções e atividades na educação, destaca-se a direção da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, supervisão da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, e coordenação da Escola Estadual Professora Elizabeth Freitas Magalhães. Agora, através do Governo de Estado, ela recebe a justa homenagem através da escola que leva seu nome.

Para o início das aulas na escola que leva o seu nome, o Projeto Arte Suave esteve presente à convite do diretor da unidade de ensino José Ênio Alves e das filhas da professora Edith, Patrícia Karina Barbosa e Sarah Jane Venâncio. O projeto é patrocinado pelo Governo Federal e Petrobras até março deste ano. Na oportunidade, os participantes fizeram demonstração de aula de Jiu-jitsu para os alunos do período matutino com a presença do professor Robson Antônio e dos alunos Matheus Garcia, Lucas Soares Mestafa, Kassio Gabriel dos Santos, Pablo Danilo e Clévis Alonso.

O professor Venâncio, coordenador geral do projeto Arte Suave, explicou às técnicas utilizadas, a filosofia da arte marcial e a importância do autocontrole, disciplina e dedicação. No período da tarde, os alunos receberam a visita da famosa boneca Emília e do sábio sabugo de milho, Visconde de Sabugosa. Os atores do Grupo de Teatro infantil Marquês de Rabicó, Isa Almeida e Lucas Mestafa foram preparados pela diretora artística Sarah Jane que diz ter sido uma homenagem especial à sua mãe, que foi a fundadora do grupo em 1977 e que escreveu sua primeira peça teatral, fazendo uma adaptação da obra de Monteiro Lobato.

Para os alunos do noturno, foi encenada a peça teatral “Abaixo à Poluição” da autora Edith Pereira Barbosa, pelos atletas/atores do Projeto Arte Suave, o caminho da sabedoria: Giovanna Damascena (Natureza), Matheus Garcia (Zé Faxina), Isabela Marques (Poluidina), Gabriel Ferreira (Lixorino) e Amanda Albino (Fedorina).