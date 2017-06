Com pouco dinheiro e usando do talento, a artesã Lucimar Medeiros da Silva Mayer acabou confeccionando um vestido de crochê para o aniversário de 15 anos da sua filha: a Ludmila Mayer. Antes mesmo da festa, ela antecipou ao Jornal A TRIBUNA o resultado da sua criação, mostrando como ficou o vestido.

Lucimar Mayer explicou à reportagem que é artesã desde os 7 anos de idade, mas que, profissionalmente, trabalha há cerca de 20 anos com crochê. Ela explica que como voltou à moda produções de roupas de crochê pensou em se valer disso para o vestido da festa de 15 anos da sua filha.

Conforme a artesã, o aniversário de Ludmila é dia primeiro de janeiro, mas a festa será neste sábado (19/12), na cidade de Sonora (MS). Contudo, explica que eles moram em uma fazenda em Itiquira, a 120 quilômetros de Rondonópolis, onde vêm constantemente.

A mãe conta que acabou fazendo um vestido em um estilo “hollywoodiano”, tendo como inspiração a “bonequinha de luxo” Audrey Hepburn. “Minha filha gosta muito [da Audrey]”, diz. O vestido ficou pronto em 15 dias e, segundo ela, sem modéstia, ficou divino. “Minha filha amou!”, acrescenta.

Lucimar avalia que a produção para filha compensou economicamente, devido ao baixo custo, e profissionalmente, devido ao ótimo resultado. Ao divulgar esse vestido de crochê, externa que, apesar de acabar com a surpresa diante da curiosidade existente entre os conhecidos, quis valorizar a produção artesanal.

Ela também produz peças de crochê sob encomenda. “Só não fiz vestido de noiva até hoje”, diz.