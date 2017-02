A Câmara Municipal inaugurou na manhã de ontem (22), durante a realização da 50ª Sessão Extraordinária do Legislativo, a Galeria de Vereadoras, em homenagem às ex-vereadoras de Rondonópolis que até agora passaram por aquela Casa de Leis.

O projeto, de autoria do presidente do Legislativo, Lourisvaldo Manoel de Oliveira, o Fulô (PMDB) e do vereador Roni Magnani (PP), é uma forma de homenagear as mulheres que exerceram, até o presente momento, o mandato de vereadoras no Legislativo Municipal. “A gente precisava resgatar essa história e homenagear essas mulheres que tiveram um papel importante na história política da Câmara e do município”, externou o presidente.

Dez mulheres ao longo dos últimos 62 anos de existência da Câmara Municipal (1953-2015), ocuparam cadeiras no Legislativo, começando pela ex-vereadora e empresária, já falecida, Elza de Oliveira, mais conhecida como “Elza do Hotel Luzitano” que exerceu seu mandato durante a 3ª Legislatura, entre 31/01/1963 e 10/07/1966.

A segunda vereadora homenageada é a professora aposentada Arolda Dueti Silva, suplente em substituição ao titular Antônio Finazzi que se licenciou em 17-02-1965.

A lista de vereadoras mulheres segue com Maria Nilza de Lima Farias (7ª Legislatura – período de 1977 a 1982); Amélia Stefanini Bautista (8ª Legislatura – período 1983/1988); Marlene Silva de Oliveira Santos – 1ª presidente mulher eleita -1989/1990 durante a 9ª Legislatura – período de 1989 a 1992. Nesse mesmo período, a vereadora Jildeth Brito de Farias assumiu uma vaga no Legislativo.

Luciene Soares de Lima assumiu uma vaga de vereadora durante a 10ª Legislatura no período de 1993 a 1996 e foi reeleita na 11ª Legislatura – de 1º/01/97 a 31/12/2000. Nessa mesma legislatura, a suplente Rosidalva Rodrigues de Souza assumiu uma vaga no Legislativo entre 06/10/1999 a 31/12/1999.

Vilma Moreira dos Santos Oliveira foi eleita para a 12ª Legislatura – de 1/1/2001 a 31/12/2004. Fechando a galeria histórica, a vereadora Mariúva Valentim Chaves, eleita para a 13ª Legislatura – de 01/01/2005 a 31/12/2008.

Também ontem, foi anexada a imagem do vereador Ibrahim Zaher à galeria de foto dos ex- presidentes do Legislativo.