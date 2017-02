A noite de anteontem (26) foi de muita violência em Jaciara. Duas pessoas foram assassinadas e três baleadas em uma residência no bairro Jardim Aurora. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas foram identificadas como sendo Moacir Aquino da Silva (35) e Adegilson de Oliveira Ferraz (22), conhecido na cidade como “Bebezão”. Outras três pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher de 31 anos, atingida por 2 tiros no braço direito, um homem de 30 anos que foi baleado no braço, e uma menor de idade, de 15 anos, alvejada com um tiro no ombro esquerdo.

A Polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime e nem quem seriam os autores. Existem apenas relatos de testemunhas dizendo que quatro homens, divididos em duas motos, chegaram à casa e atiraram à queima-roupa contra os dois homens, e que na saída, dispararam contra as outras pessoas que também estavam na residência, fugindo em seguida.

A Polícia Técnica (Politec) foi até o local colher informações e os corpos das vítimas assassinadas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis.

A investigação do caso será conduzida pela Polícia Judiciária Civil (PJC) de Jaciara. As três vítimas que foram baleadas passam bem.