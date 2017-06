A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu, na tarde de ontem (22), cinco armas e munições em uma residência no bairro Boa Esperança, em Rondonópolis, após uma denúncia sobre maus tratos à animais. Uma gatinha, chamada Nina, foi ferida por um tiro de espingarda de pressão e precisou passar por cirurgia.

Segundo a dona do animal, ao perceber que a gatinha chegou em casa machucada, ela a levou a uma clínica veterinária e foi constatado que o animal estava ferido por um chumbinho na barriga, que foi retirado por meio de cirurgia.

Após essa informação, e por meio de denúncias anônimas de que um homem estava atirando em animais na vizinhança de onde a dona da gatinha vive, a guarnição da polícia chegou até a residência onde estavam as armas.

No local, foram encontradas uma espingarda calibre 28, uma calibre 36, 2 rifles calibre 22, uma espingarda de pressão 5.5. Uma mulher que estava na residência disse que o arsenal era de seu marido, que não estava no local no momento.

A polícia informou que o proprietário das armas, identificado no Boletim de Ocorrência (BO) como sendo José Roberto Ramos Santos, 38 anos, não tem registros e nem o documento que legaliza a posse delas.

O BO foi registrado como maus tratos a animais, sem a confirmação do autor do disparo, mas o homem irá responder pela posse ilegal das armas. A dona do gatinho disse à reportagem que após a cirurgia ela passa bem, e deve se recuperar.