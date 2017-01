As principais causas da violência no Brasil

A violência está aumentando nas principais cidades brasileiras, incluindo Rondonópolis. Refiro-me aos assaltos, roubos, latrocínios, homicídios… Cresce o medo e a insegurança, impedindo que tenhamos a liberdade necessária para vivermos com mais tranquilidade no dia-a-dia. A grande questão é quais são as principais causas que motivam muitas pessoas a entrarem no mundo do crime. A busca da resposta correta é crucial para encontrarmos as soluções mais adequadas para enfrentar e erradicar este fenômeno social. Existem visões divergentes sobre estas causas, o que determina as estratégias políticas adotadas para a solução do problema.

Irei destacar as duas visões principais que buscam compreender as causas e propor soluções para a violência em nosso país. A primeira visão é a que tem como foco ou alvo direcionado para as ações dos indivíduos chamados de criminosos ou bandidos. E, consequentemente, enfatizam-se as pessoas que são vítimas da violência. É um olhar que se dirige exclusivamente para as atrocidades cometidas, um olhar que se encerra nestas condutas deploráveis. Logo, a saída para resolver a violência, de acordo com esta visão, restringe-se, basicamente, em enfrentar os bandidos, o que implica em leis mais rígidas, mais policiamento, punição severa, eliminação física.

Esta primeira visão é amplamente difundida pelos meios de formação da opinião pública, inclusive com muito sensacionalismo, pois ela é do interesse dos setores conservadores, estes que não desejam uma sociedade mais igualitária. Cito como exemplos as matérias produzidas sobre a violência em Mato Grosso pela TV Centro América divulgadas entre os dias 14 a 18/09/2015. Muitas pessoas foram entrevistadas, a maioria vítimas da violência, e todas revelaram esta visão limitada à ação dos criminosos, e apontaram como única solução a intensificação da repressão aos criminosos. Outro exemplo: o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria no dia 05/10/2015 – resultado de uma pesquisa do Datafolha – segundo a qual 50% dos brasileiros nas grandes cidades defendem o ditado da polícia “bandido bom é bandido morto”, ou seja, a sua eliminação física como solução para o problema da violência. Esta postura do público é, em boa medida, resultado da influência dos meios de comunicação, entre outros meios de difusão.

Outro exemplo que tomo a liberdade de apresentar é o editorial do nosso jornal local A TRIBUNA, publicado no dia 07/10/2015, que, ao criticar esta visão de 50% dos brasileiros que defendem a morte dos bandidos, se limita, no entanto, em apontar as mesmas medidas paliativas da primeira visão como solução para o problema: “leis mais rígidas, um Poder Judiciário mais ágil e uma polícia mais eficiente, melhor equipada e remunerada”. Portanto, os meios de comunicação social defendem como solução efetiva o enfrentamento dos bandidos, e não direcionam o olhar para a análise das causas mais profundas do problema.

Esta visão vê o problema pela metade, pois não se pergunta o que motiva ou gera os criminosos na nossa sociedade. Ela enxerga apenas a ponta do iceberg, a parte mais visível, a ação dos criminosos e as respectivas vítimas. Daí as soluções serem de curto prazo, imediatas, tais como a defesa de leis mais rígidas, punição severa, policiamento… Sem dúvida, tais medidas são necessárias, pois a criminalidade deve ser dificultada ao máximo e seus autores pagarem por isso (julgamento e prisão). Porém, estas ações do Estado não bastam para a solução definitiva do problema.

A segunda visão é a que pergunta sobre o que motiva a prática criminosa, ou seja, quais são as causas que produzem os criminosos. Esta visão não se limita ao bandido em si, mas procura ir além, busca as causas originais, mais profundas. Não vê apenas a ponta do iceberg, e sim procura ver também a parte menos visível, submersa, ou seja, todo o bloco de gelo. As principais causas da violência são sociais, uma vez que todos somos frutos do meio social. A criança não nasce bandida! A solução definitiva do problema, consequentemente, também é social.

É um fato inconteste: há pouquíssima violência nas sociedades mais desenvolvidas, mais igualitárias, de grande inclusão social, de baixíssima pobreza. Por que no Brasil é diferente? Nós brasileiros temos que nos perguntar como são tratadas as nossas crianças e adolescentes, qual é a formação e a educação que elas recebem na família, na escola, nas Igrejas, pelos meios de comunicação, no lugar social onde vivem e se relacionam. Precisamos indagar sobre as condições sociais que elas encontram para desenvolver as suas potencialidades, descobrir e aprimorar os seus dons ou aptidões, e, desta forma, possam se sentir valorizadas, elevar a autoestima e vislumbrar um futuro promissor.

Não basta dizer que as crianças precisam frequentar a escola para evitar que se tornem criminosas, pois a nossa educação escolar está falida, não proporciona uma formação integral, não forma sujeitos. A nossa educação escolar precisa ser revolucionada, sendo imperativo adotar o regime de período integral na escola para as crianças poderem exercer inúmeras atividades que permitem descobrir e desenvolver as suas potencialidades. Se a educação escolar realmente fosse uma prioridade, ela seria uma das soluções definitivas para a violência. Esse sistema escolar sugerido implica em um investimento público alto no primeiro momento, mas teria um retorno social altíssimo, pois formaria as crianças para a inclusão na sociedade (não exclusão) enquanto sujeitos construtores do seu futuro. Haveria uma redução drástica das crianças e adolescentes que se deixariam levar para o mundo da criminalidade, da violência.

E quanto aos adultos, não basta dizer que precisam trabalhar. O trabalho na nossa sociedade é muito mal remunerado! O trabalho é visto como um sacrifício, algo que não dignifica as pessoas, não alimenta a esperança de um futuro melhor. O trabalho assalariado, pelo contrário, precisa ser bem visto e desejado, ser uma condição para a conquista de boas condições de vida. O que impera na nossa sociedade é a exploração mediante um salário aviltante. Por isso temos a aversão de parte da população ao trabalho, provocando o desânimo, a baixa estima, a desesperança, a revolta, a vida sem sentido, a marginalidade, as drogas, a violência. Para quem perdeu o sentido da vida, para quem está destruído em termos afetivos e psicológicos, para quem tanto faz morrer hoje ou amanhã, não são leis mais rígidas ou o policiamento que inibe a prática criminosa.

Portanto, não basta ver apenas o criminoso ao analisar a violência. É preciso ir mais além, atacar as causas fundamentais que produzem ou estimulam o surgimento dos ditos marginais (pessoas que estão à margem da sociedade). É necessário direcionar o olhar para as transformações profundas da nossa sociedade. Trata-se de uma solução a médio e longo prazos, não limitado ao momento presente, mas que solucionaria em definitivo o problema. Esta visão – e aí está o desafio – demanda ou exige o nosso comprometimento em favor das mudanças estruturais da sociedade na direção de mais igualdade ou da inclusão social, algo que a elite minoritária jamais permitirá. Esta sempre procurará fazer crer e difundir que a solução para a violência é enfrentar apenas os criminosos, nada além disso. É uma visão míope, uma distorção da realidade. Nesta visão conservadora, a solução para a violência segue uma equação simples e sedutora: criminoso = cadeia (e sempre mais se defende como alternativa a sua morte).

Vamos parar de ser hipócritas: indignar-se com a violência, porém opor-se à sua erradicação! Quem não enxerga além da primeira visão está contribuindo com a continuidade da violência. A solução definitiva é construirmos uma sociedade que acolha todos os indivíduos, dando-lhes oportunidades de vida digna desde o seu nascimento. É uma solução para o futuro, mas que precisa começar já! Não tem outra saída: ou uma sociedade mais igualitária ou a continuidade da violência como um fenômeno social que amedronta a todos!

(*) Plínio José Feix – Prof. Departamento de História/Campus de Rondonópolis/UFMT, Dr. Ciência Política