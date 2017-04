Ainda não será em 2015 que a MT-040, rodovia parque que ligará Rondonópolis a Cuiabá através do Pantanal, terá a pavimentação concluída. Apenas um dos quatro lotes pendentes para conclusão da estrada foi retomado neste ano. Agora é esperar avanços em 2016. Caso não haja empenho político para resolver as pendências, a pavimentação dos 77 quilômetros restantes da estrada corre o risco de não ser efetivada sequer em 2016, mas apenas em 2017.

Segundo o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em 2015, foram retomadas as obras de pavimentação de 20,6 quilômetros referentes ao lote 2, vencido pela Construtora Agri. O trecho com reinicio de obras vai do Km 20,3 ao Km 40,6 (sentido Cuiabá-Rondonópolis). Até o final do ano, a previsão é que a empresa conclua a terraplanagem, base e sub-base do trecho.

O lote 2, com obras retomadas, é um dos três lotes já licitados pelo Governo, totalizando 57 quilômetros. Conforme a Sinfra, os outros dois projetos licitados estão passando por revisão pela equipe técnica da secretaria. Esses dois lotes que estão passando por revisão são conduzidos pelas empreiteiras Encomind (lote 3) e Cavalca (4).

Ao todo, as obras do trecho completo de 77 quilômetros sem pavimentação da rodovia MT-040 foram divididas em quatro lotes, entre os distritos de Fátima de São Lourenço e Mimoso. A Sinfra não passou detalhes da situação para a retomada do lote 1, próximo a localidade de Mimoso.

RODOVIA VERDE – Conhecida como Estrada Verde, a MT-040 é uma rodovia turística que vai passar dentro do Pantanal mato-grossense, bem como facilitará o acesso de Cuiabá a Rondonópolis. É uma proposta alternativa do Governo do Estado para interligar Cuiabá a Rondonópolis sem trafegar pela BR-364. A distância será a mesma da rodovia federal (BR-163/364), mas com o tráfego menos intenso do escoamento da produção do agronegócio, gerando mais segurança aos motoristas.