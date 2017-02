A população estimada do município de Rondonópolis agora é de 215.320 habitantes. A atualização anual foi fornecida ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que publicou as estimativas da população residente nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2015. Segundo o IBGE, em 2014, a população de Rondonópolis era de 211.718 habitantes.

As estimativas da população residente nos municípios brasileiros, conforme o Instituto, foram elaboradas com base na projeção para cada Unidade da Federação, que incorpora os resultados dos parâmetros demográficos calculados com base nos resultados do Censo Demográfico 2010 e nas informações mais recentes dos registros de nascimentos e óbitos.

Por ter como parâmetro o último Censo, a atualização populacional do IBGE não apresentou alterações expressivas nos números da população de Rondonópolis. A taxa de crescimento estimada pelo órgão para Rondonópolis não é tão expressiva: 1,7025%. Os municípios agrícolas de Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, apresentam índice de crescimento superior a 3%.

Com a atualização, Mato Grosso passa a ter uma população de 3.265.486 habitantes. As cidades mais populosas continuam sendo Cuiabá, com 580.489 habitantes, Várzea Grande, com 268.594 habitantes, Rondonópolis, com 215.320 habitantes, e Sinop, com 129.916 habitantes. Por outro lado, a cidade de Araguainha, em Mato Grosso, aparece com uma das menores do Brasil, com 876 habitantes. A cidade mato-grossense com maior taxa de crescimento é Ipiranga do Norte: 4,4462%.

Na região Centro-Oeste do Brasil, Rondonópolis aparece como a 8ª cidade mais populosa. As sete cidades mais populosas da região são: Brasília (2.914.830 habitantes), Goiânia (1.430.697 habitantes), Campo Grande (853.622 habitantes), Cuiabá (580.489 habitantes), Aparecida de Goiânia/GO (521.910 habitantes), Anápolis/GO (366.491 habitantes) e Várzea Grande/MT (268.594 habitantes). Rondonópolis vem na sequência.

No Brasil, o município de Rondonópolis já possui população maior que muitas cidades importantes de expressivos estados como São Paulo e Santa Catarina, a exemplo de Rio Claro/SP (199.961 habitantes), Santa Bárbara do Oeste/SP (190.139 habitantes), Araçatuba/SP (192.757 habitantes), Chapecó/SC (205.795 habitantes), Criciúma/SC (206.918 habitantes), Itajaí/SC (205.271 habitantes), entre outras.

Conforme a estimativa, o Brasil tem agora 204,5 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,83% de 2014 para 2015. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 11.967.829 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6.476.631 habitantes), Salvador (2.921.090) e Brasília (2.914.830). Dezessete municípios brasileiros possuem mais de um milhão de habitantes.