Conjuntivite é uma infamação da membrana ocular chamada conjuntiva. Esse quadro pode ser de origem infecciosa (bacteriana ou viral) ou alérgica. A transmissão das causas infeciosas ocorre pelo contato e, por isso, é importante evitar o contato em objetos ou diretamente nas pessoas infectadas para não ocorrer o contágio. Segundo a dra. Rosa Maria Graziano, vice-presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), até mesmo a água da piscina, se não tratada adequadamente, pode ser fonte de contaminação por alguns tipos de conjuntivite infecciosa.

A conjuntivite alérgica acomete crianças com predisposição a alergias, como rinite ou bronquite. Nesse quadro, não há contágio, mas é importante descobrir a causa da alergia. A infecção por meio de vírus é a causa mais comum da conjuntivite, transmitido por contágio direto e propagação do mesmo agente responsável pela virose sistêmica. As bactérias se proliferam e são transmitidas também com grande facilidade. Nesse quadro, os olhos da criança ficam avermelhados e com secreções.

“Geralmente o principal sintoma é a vermelhidão dos olhos. Dependendo de sua etiologia, outros sinais se manifestam. Por origem alérgica, a criança pode sentir coceira. Já as bactérias e vírus causam secreção e lacrimejamento; esta última causa pode acarretar inflamação da córnea (ceratite) e dor no olho”, explica.

O tratamento também depende da causa da inflamação. Em todos os casos, é recomendado manter a higiene dos olhos e das mãos. “Pode-se usar soro fisiológico ou água fervida em todas etiologias; nas formas bacterianas recomenda-se colírios antibióticos. Nos casos alérgicos, além da limpeza, podem ser usados anti-histamínicos”. A conjuntivite viral se difunde como uma gripe, em seu tratamento recomenda-se a limpeza e lubrificação dos olhos e não existe justificativa para o uso de antibióticos nas formas virais.

Algumas medidas simples podem ser adotadas para prevenir o contágio, como lavar as mãos frequentemente e usar toalhas de papel para enxugá-las, em vez de manter toalhas. Além disso, é importante lembrar-se de trocar roupas de cama e produtos de higiene e, sobretudo, não compartilhar itens pessoais.