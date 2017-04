Rondon, herói brasileiro

Por vezes, o culto a personalidades históricas notáveis termina por obscurecer o sentido de sua mensagem, de sua obra, de sua luta. Homenageia-se o ser humano, mas não se exalta a sua luta, as suas ideias, aquilo que o tornou grande. Enquanto se erguem estátuas e brindes, abandona-se o legado.

Por vezes também assistimos verdadeiras traições semânticas em que o sentido original de palavras é adulterado, amesquinhado e poluído. É o caso quando se atribui o galardão de herói a frívolos participantes de realities shows ou a inspirados goleiros que defenderam a cobrança de um pênalti em partida decisiva.

Herói não é aquele que vence todas; é o que sempre luta pelo que considera justo e não se omite por conveniência, indiferença ou covardia. Herói não é quem tem o instinto de matar, mas a grandeza e a coragem de perdoar.

Herói não é aquele que está sempre de acordo com a maioria, mas o que tem a coragem de dizer não, mesmo ao custo de ser isolado, preterido ou banido. Herói não é quem busca a fama, a riqueza, o poder a qualquer preço; é quem constrói sua vida com base em valores imateriais: amor ao próximo, paz de espírito, trabalho, solidariedade.

Herói não é um ser sobrenatural; é alguém que diante de circunstâncias extremas mantém-se íntegro e coerente. Herói é quem vence a si mesmo, supera seus medos, burila suas imperfeições. Essa, como dizia Cervantes na voz de Sancho Pança, é a maior vitória que se possa alcançar.

Nesta vida conheci muitas celebridades, mas poucos heróis, entre eles meu pai. Hoje meu tema é um verdadeiro herói brasileiro: Cândido Mariano Rondon. Múltiplos aspectos têm sido exaltados por ocasião dos 150 anos de seu nascimento. Quero destacar três.

O primeiro: seu papel na consolidação das comunicações telegráficas e na garantia das fronteiras nacionais. Ao liderar a implantação de milhares de km de linhas telegráficas, Rondon plantou a semente de inúmeras cidades mato-grossenses que se desenvolveram a partir das estações de retransmissão, como Tangará da Serra, Barra do Bugres, Aripuanã e Juína. Sertanista audaz, Rondon foi o bandeirante do século XX, que não escravizou, pilhou ou massacrou.

Exemplo de militar, defendeu a Pátria e cumpriu suas missões com retidão e eficiência. O segundo: sua importância para a ciência brasileira, especialmente na catalogação de espécies a partir da épica expedição científica Roosevelt-Rondon, que impulsionou estudos de botânica, zoologia, geologia e demais ciências da natureza.

O terceiro: sua influência decisiva na formulação de uma política indigenista para a então nascente República. No Império, enquanto os negros eram escravos, os índios eram ignorados, sendo objeto de algumas poucas iniciativas missionárias e de muitos massacres. Rondon desenvolveu uma visão humanista e respeitosa, considerando os índios não como um entrave à civilização, mas como componentes da sociedade brasileira. Sua tese consolidou-se com a criação do Serviço de Proteção ao Índio e, posteriormente, com o Parque do Xingu.

A Constituição de 1988 traz a marca de Rondon ao reconhecer os direitos indígenas sobre suas terras, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Darcy Ribeiro o cognominou santo-herói. Albert Einstein subscreveu seu nome para Prêmio Nobel da Paz. O Congresso Nacional, por unanimidade, concedeu-lhe o marechalato. É o único brasileiro homenageado com a denominação de um estado da Federação.

Vulto extraordinário de nossa história, o menino órfão de Mimoso criado em Cuiabá ainda tem muito a ensinar e a inspirar aos brasileiros do século XXI.

(*) LUIZ HENRIQUE LIMA é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).