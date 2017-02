Qual será a imagem do caminho?

Acredito que a “imagem do caminho” é sempre inspiradora e encerra em si uma profunda experiência humana, o nascimento e a morte. O nosso existir antropológico faz com que nos indaguemos acerca de quem somos.

Quem somos?

E os acontecimentos de ontem, hoje nos lançando ao futuro que sempre nos questiona, sendo assim, somos chamados a responder às indagações e interpelações que a sociedade contemporânea nos faz, sobretudo em um “caminho” cheio de “pedras” que precisam ser superadas e não eliminadas, pedras como: o oportunismo nas esferas institucionais públicas, o corporativismo, pessoas perniciosas com forças contrárias ao crescimento da res-pública, a busca desenfreada a qualquer custo do poder que se apresenta como o “câncer” nas relações intersubjetivas e inviabiliza a possibilidade de todo e qualquer diálogo, caminho este condição de possibilidade de uma sociedade alicerçada em princípios éticos invioláveis, universais e habitada pelos “iguais-diferentes”.

Uma vez que a ganância desumaniza o agir do ser humano o colocando próximo ao estado hipotético de natureza de Thomas Hobbes, estado de natureza este que é a guerra, a luta de todos contra todos, sentimento muito presente nesta sociedade do século XXI, em que o individual se sobrepõe ao coletivo, “imagem de um caminho” que está cada vez mais destruindo a humanidade. Com este caminho a humanidade não estaria fadada a extinção?

O que estamos a fazer da nossa existência? Será o “caminho do poder”? Da razão da força? Do individualismo? “Esquizofrenias” desta nossa sociedade vazia de sentido e marcada pela superficialidade. As relações construídas em “jogos” de interesses ou favoritismos.

Quais ou qual deverá ser a nossa prioridade? Estamos nos encontrando e nos reencontrando neste “oceano” infinito de perguntas para as quais muitas vezes não encontramos respostas? E as situações marcadas por tantas complexidades, que precisamos aprender a conviver com elas?

É necessário encontrar nesse “caminho” paradoxalmente cheio de alegria, mas também tristeza, coragem para superar todas as pedras, obstáculos, sobretudo a obsessão patológica pelo poder que impossibilita o bem comum de ser efetivado.

A partir desta metáfora filosófica do caminho que aparece a todos nós, sobretudo a você que lê este artigo, “caminho” como espaço a ser percorrido; itinerário que conduz a descobertas, a novos encontros, a humanização, a não depreciação de outrem por meio de argumentações falaciosas, fundamentadas única e exclusivamente na imposição de ideias que apresentam o sentido da razão da força e ainda pelo “grito”, a horizontes mais amplos e universais. Nunca nos esqueçamos da força interior que todos possuímos, que é outro caminho a ser percorrido, capaz de ir sempre além. Não percamos a doçura e a candura da existência, neste mundo hipotético de natureza de Hobbes, tão presente na contemporaneidade em que o “homem é o lobo do homem”.

(*) Marcelo Batista, professor do IFMT Rondonópolis (Filósofo pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte – MG)