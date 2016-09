Dependência da tecnologia: a doença do século XXI. Para colocar luz sobre o tema, já considerado uma importante questão de saúde pública dos últimos tempos, a Editora Atheneu lança a obra Nomofobia, um tratado inédito no campo da psiquiatria brasileira. Com uma abordagem pioneira em nosso país, mostra a massificação e a utilização obsessiva de celulares, computadores, e outras ferramentas tecnológicas. É um alerta à sociedade para estimular famílias e empresas ao resgate do calor das relações humanas, sem perder os benefícios desses recursos. Nomofobia abrange os aspectos clínico, cognitivo e ambiental da dependência digital.

Produzido pelo Grupo DELETE – Desintoxicação Digital e Uso Consciente de Tecnologias do Instituto de Psiquiatria (IPUB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem a organização de Anna Lucia Spear King, Membro do Comitê de Bioética do IPUB-UFRJ e Pesquisadora do Laboratório de Pânico e Respiração (LABPR/IPUB/UFRJ); Antonio Egidio Nardi, Psiquiatra, Professor Titular do Departamento de Psiquiatria do IPUB-UFRJ e Coordenador do LABPR; e Adriana Cardoso, Professora do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa e Saúde Mental do IPIB-UFRJ e Vice-Coordenadora do LABPR. Em suas 352 páginas, os 37 colaboradores dividem-se em 29 capítulos retratando a história da expressão ‘Nomofobia’, tangenciando a dependência em redes sociais, ansiedade e o coração dos nomofóbicos, depressão, psicose, encerrando com o lixo eletrônico (e-lixo) e o impacto ambiental.