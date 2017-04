Um grupo formado por quatro membros do Conselho Municipal do Idoso visitou agências bancárias no centro da cidade, na manhã de ontem (3), para conferir denúncias feitas por idosos.

De acordo com a representante da Secretaria Municipal de Saúde no conselho, Zuleide da Silva Carvalho, o idoso ainda não tem o devido tratamento dos bancos e continua como presa fácil a criminosos. A situação de descaso, de acordo com Carvalho, fica ainda mais evidente no início de mês, quando a movimentação nas agências é maior.

“Em dias como hoje, onde trabalhadores, pensionistas e aposentados vem receber os salários ou benefícios, é muito comum ocorrer problemas, por isto viemos fazer esta vistoria. Infelizmente, ainda não há funcionários suficientes para auxiliar idosos nos caixas eletrônicos. Estes, muitas vezes, recorrem a ajuda de estranhos, o que facilita a prática do estelionato”, analisa a conselheira.

Os membros do Conselho ficaram das 7 às 11h da manhã não só vistoriando como também auxiliando aos idosos, que procuraram por ajuda. “Creio que a sensibilidade das agências poderia partir em, por exemplo, perceber que os idosos vêm, em sua grande maioria, nas primeiras horas da manhã. Se eles reconhecerem que neste horário terão funcionários à disposição para auxiliar no manuseio dos caixas eletrônicos, certamente se habituarão em evitar os horários de maior movimento nos bancos”, avaliou Zuleide.

Com o estatuto do idoso em mãos, Zuleide e os outros membros do Conselho devem continuar as visitas nas instituições financeiras de toda a cidade nos próximos dias. “Obviamente que não vamos anunciar o dia, mas iremos a lotéricas, bancos, cooperativas e demais estabelecimentos cobrar o cumprimento do estatuto, principalmente a prioridade nas filas e o apoio profissional aos idosos. Vamos seguir tentando o diálogo com a gerência, mas também acessar simultaneamente o Ministério Público e os outros órgãos que são nossos parceiros para garantir o cumprimento da lei”.