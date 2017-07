Jovens rondonopolitanos nascidos em 1996 e que foram dispensados pelo serviço militar participaram, na tarde de ontem (12), da cerimônia oficial de juramento à bandeira, em frente a sede da 8º Delegacia de Serviço Militar, sediada anexa a feira da Vila Aurora. Com a presença de várias autoridades, os rapazes receberam, no mesmo ato, o certificado de reservista, que será o documento que comprovará sua quitação.

O delegado do Serviço Militar em Rondonópolis, tenente Antônio José Silva, explicou que estar em dia com o serviço militar permite que o cidadão tenha acesso a diversos serviços e documentos. “Não é possível retirar um passaporte, por exemplo, se na requisição junto a Polícia Federal não for confirmada o cumprimento da obrigação com o serviço militar. Da mesma maneira, este jovem ficará impedido de assumir cargo público, se matricular ou prestar exame em qualquer estabelecimento de ensino, dentre outras restrições”, esclareceu.

Em 2015, além dos 160 reservistas, Rondonópolis obteve o ingresso no 18º Grupo de Artilharia de Campanha mais de 200 jovens, segundo o tenente, que servirão ao exército. “Como estamos com excesso de contingente, esta realidade nos permite fazer a dispensa. Em relação aos outros jovens que atuarão no GAC, o juramento à bandeira deles será no próprio quartel, em março, quando iniciarão suas atividades”, detalhou.

Fazem parte da 8ª Delegacia do Serviço Militar em Mato Grosso as juntas de Jaciara, Pedra Preta, Alto Garças, Alto Araguaia, São José do Povo, Primavera do Leste, Dom Aquino, Poxoréu, Juscimeira, Itiquira, Tesouro, Araguainha, Paranatinga, Guiratinga, Ponte Branca, Rondonópolis e Gaúcha do Norte.