Por que matam em nome de Deus?

No último dia 07/01/2015, o mundo global assistiu de forma estarrecido um episódio que seguramente irá marcar os anais da História planetária por dezenas e dezenas de anos. Câmaras de segurança, satélites espiões, exércitos nas fronteiras, vigilâncias em aeroportos, policiais fortemente armados, portas blindadas, seguranças particulares, detector de metal, dentre outros sistemas de prevenção não vem dando conta de evitar ataques a prédios públicos, as torres gêmeas, central de imprensa…

A diversidade cultural entre as nações, diferentes hábitos, costumes e dogmatismo moral e religioso tem levado o planeta global a fazer algumas reflexões: como evitar atentados terroristas, capazes de destruir grandes monumentos, cartão postal, derrubar grandes aeronaves, evitar homens bombas, ataques a rádios, jornais, televisões…?

A opinião pública internacional vem tecendo muitas críticas à França por ela não ter se preocupado que em seu território habitava terroristas que estavam inclusive proibidos de viajar para os Estados Unidos, pois ambos ameaçavam a integridade dos cidadãos americanos. Diante dessa assertiva, levanta-se aqui uma indagação: Será que a França e outras nações estão despreparadas para impedir ataques dessa proporção?

O presente ensaio tem como objetivo analisar até que ponto a liberdade de expressão é permitida no mundo globalizado, miscigenado por povos, cujas origens, culturas, hábitos, costumes e dogmas religiosos são diferentes.

Não concordamos com a violência, a pena de morte, a força das armas, os ataques brutais dos terroristas, a explosão de bombas, a repressão política, regimes totalitários, autocráticos, teocráticos, hipérbole religioso, ditatoriais, nem ao menos com a tese do código de Hamurabi que defende “olho por olho, dente por dente”.

O imaginário popular ainda é algo quase intransponível que a ciência ladeada por psicólogos, psiquiatras, neurologistas entre outros não encontram com facilidade mecanismos para explicar alguns comportamentos sociais. Só para exemplificar, como explicar um ser humano que se prende a bombas e as detonam matando dezenas ou centenas de pessoas. Como explicar comportamentos humanos que matam em nome de Deus, de Alá, em nome das religiões, enfim em nome da salvação. Como explicar ações humanas que matam em defesa dos dogmas religiosos, de profetas e de deuses.

Não somos a favor da violência, já manifestamos nossa opinião em outro momento nesse ensaio. Não somos também defensores do terrorismo, isso se configura em uma ameaça à humanidade na esfera global. Também não somos contra a liberdade de expressão, ela é conteúdo que exprime nossas vontades, nossos desejos e até nossas ansiedades. Porém, em relação às manifestações religiosas não concordamos com sátiras, insultos, desdenhos, charges, gozações, seja lá para qual religião e qual profeta for.

Na nossa concepção é plenamente possível expressar a liberdade sem atacar Maomé, Buda, Hindu, Cristo, Abraão, Moisés entre outros, afinal, a liberdade de expressão também nos permite cultuar, adorar, manifestar e professar nossa fé a quem quer que seja mesmo por que, as liberdades são características peculiares de cada ser humano, não cabendo, portanto sátiras, insultos charges e desdenhos…

Não somos favoráveis ao fanatismo na política, no futebol e nas religiões, pois sabemos que há muitos que matam em nome desse trivial. Enquanto cristão, católico, somos contrários ao hipérbole religiosa, pois fanáticos são capazes de provocar coisas que não conseguimos imaginar.

Dado os acontecimentos no último dia 07/01/2015, o planeta continua em alerta, afinal, células terroristas estão espalhadas por todo o mundo. Frente essa assertiva, pensamos que tudo isso poderia reduzir, e até ser evitado se os homens se respeitassem, se as nações globalizadas não explorassem bilhões de humanos, se nós formadores de opiniões conseguíssemos respeitar também a liberdade religiosa e, por conseguinte a liberdade de expressão sem satirizar, insultar, desdenhar enfim, sem provocar.

Pensamos também que mesmo diante do episódio em Paris, onde 17 Pessoas morreram, a França e outras nações continuam ameaçadas, pois o mesmo jornal alvo do ataque dos terroristas publicou novamente charges contra Maomé, insultando seus seguidores. Desse modo, acreditamos que a liberdade de expressão tem sim limites, afinal, é possível expressar nossas opiniões sem provocar, causar e despertar ódio, ira, raiva, vingança e insultos… à qualquer que seja a denominação religiosa ou os profetas que as representam.

Nem mesmo com os ataques ao jornal Charlie Hebdo os cartunistas insistem em continuar publicando charges que para os mulçumanos é um insulto a Maomé. Diante do exposto, insistimos: tudo isso poderia ter sido evitado se não fosse à bisonha insistência dos cartunistas que continuam provocando os seguidores do profeta. Por esta razão, pensamos assim como Jorge Mário Bergorio ou Papa Franscisco que a liberdade de expressão tem limite, afinal, o imaginário popular, o comportamento humano, tolerância religiosa e a liberdade de expressão em qualquer lugar do planeta precisam ser respeitados, pois quando se refere ao fanatismo religioso, não há ninguém que possa explicar por que ainda se mata em nome de Deus, de Alá e até de Jesus. Tolerância essa que terroristas fanáticos religiosos e cartunistas sectários, não têm principalmente quando se refere à liberdade de expressão.

(*) Vanderlei Balbino Costa é professor doutor – UFG