A rede estadual de ensino abrirá no dia 19 de janeiro próximo o período de matrículas online, através da internet, para alunos novos em todo o Mato Grosso. Esta é a primeira vez que todos os municípios do Estado terão a matrícula online para alunos da rede estadual que vão trocar de escola, ou que estão na rede municipal e privada e desejam migrar para a rede estadual. Em Rondonópolis são 31 escolas da zona urbana que terão a matrícula online.

A assessora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) Ana Lúcia Teixeira de Almeida explica que, antes da matrícula online, os responsáveis pelos alunos ou aqueles maiores de 18 anos precisam fazer o cadastro na página da Secretaria (www.seduc.mt.gov.br), onde há um link para a matrícula web. Para fazer o cadastro, os interessados precisam ter um e-mail válido, que vai servir de login na matrícula web. A realização do cadastro já é possível desde agora. “A partir do dia 19 só quem tem o cadastro vai conseguir fazer a matrícula web”, alerta.

As matrículas online para alunos novos poderão ser feitas até 21 de janeiro deste ano. Após a confirmação da matrícula online, Ana Lúcia explica que os responsáveis vão receber uma data específica para a confirmação, de forma presencial, da matrícula na própria unidade escolar, visando a entrega de documentos pessoais e escolares de praxe. Se não comparecer na data especificada, ela alerta que a matrícula será cancelada.

Conforme Ana Lúcia, a matrícula online para alunos novos envolve apenas as escolas urbanas, não incluindo as escolas estaduais do campo, indígena e Centros de Educação de Jovens e Adultos, no caso local a Escola Alfredo Marien. Havendo dificuldade para acesso a internet ou criação de e-mail, ela recomenda que os interessados pelas vagas podem procurar qualquer escola urbana de Rondonópolis, que estão dispostas a auxiliar no cadastro e na matrícula.

Ana Lúcia destaca que a matrícula online veio promover uma democratização na distribuição das vagas nas escolas, minimizando com o problema de reserva de vaga, e evitando o transtorno de pais e alunos dormindo na fila para garantir matrículas em determinadas escolas. Os alunos que permanecerem nas mesmas escolas já têm suas matrículas asseguradas para o ano letivo de 2015.

RONDONÓPOLIS – Com uma população em intenso movimento no território local, com criação de muitos novos bairros e residenciais, Rondonópolis enfrenta o problema de falta de vagas em muitas regiões da cidade. Três novas escolas estão em construção, mas ainda não ficaram prontas para este ano letivo. Para amenizar a situação, Ana Lúcia informa que várias escolas passaram por ampliação, com aumento do número de salas de aula.

O ano letivo na rede estadual terá início no dia 09 de fevereiro de 2015.