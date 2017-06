Os corpos das 11 pessoas que morreram no acidente com um ônibus ocorrido na quinta-feira (29), na BR-070, entre Primavera do Leste e General Carneiro, foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) para serem velados e sepultados. A vítima mais nova tinha 9 anos de idade e, a mais velha, 50. O veículo havia saído de Imperatriz (MA) com destino a Peixoto de Azevedo (MT), quando tombou na pista, já na cidade de General Carneiro. Vinte e três pessoas ficaram feridas.

Após o acidente, os corpos foram enviados para o IML de Primavera do Leste. Segundo o instituto, sete foram liberados na noite de quinta-feira (29) e os outros quatro entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (30).

O ACIDENTE

As vítimas estavam em um ônibus da empresa Satélite Norte. O motorista teria perdido o controle do veículo em um lugar conhecido como ‘Curva do Índio’ e saiu da pista. Ao tentar voltar, acabou tombando. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MT). Algumas pessoas foram arremessadas para fora e outras ficaram embaixo do ônibus.

Dos feridos no acidente, 20 deles precisaram ficar internados, sendo dois deles encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – um num hospital particular de Primavera do Leste e o outro no Hospital Regional de Rondonópolis. Outras vítimas, até ontem, estavam internadas em hospitais de Barra do Garças e no Pronto Atendimento de Primavera do Leste.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela perícia criminal oficial.