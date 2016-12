O hábito de estalar o pescoço é considerado como um péssimo vício pelos fisioterapeutas. A Dra. Walkyria explica melhor sobre o assunto:

Quando você sente que seu pescoço está rígido, e você consegue fazer um movimento em que ele estale, isso irá provocar um alívio imediato da musculatura ao redor dessa região, o que causa para você uma sensação de bem estar no local. Logo, quem estala o pescoço fica na dúvida: se estalar alivia o músculo e causa bem estar, porque é ruim então?

Porque esse alívio muscular vai durar em média de 30 minutos a 1 hora, depois desse tempo, o músculo vai se enrijecer, e então você precisará estalar o local novamente para sentir o relaxamento muscular de novo. Assim consecutivamente, você irá criar um vício de estalar o pescoço sempre que sentir a dor ou o músculo rígido, e isso irá causar na região uma hipermobilidade articular, pois a região que irá estalar será sempre a mesma.

Já o fisioterapeuta especialista em Osteopatia utiliza de técnicas manipulativas que produzem estalos para corrigir hipomobilidades articulares. Então, essas técnicas que também fazem estalos e que os fisioterapeutas especialistas usam para tratamento são diferentes dos movimentos realizados pelos próprios pacientes, porque o fisioterapeuta irá avaliar e verificar qual a região que necessita ser liberada para gerar um EQUILÍBRIO no corpo e assim melhorar a relação músculoesquelética.

Então, se você sente dores no pescoço ou nas costas procure um fisioterapeuta osteopata para cuidar da sua coluna vertebral.

A Dra. Walkyria Fernandes além de Fisioterapeuta (2004), Osteopata (Escuela de Osteopatia de Madrid), é também docente do curso de Medicina da UFMT/ROO. Ela conta com uma experiência de 10 anos de profissão, a qual já realizou um estágio na Suíça em 2008 em uma clínica especializada em problemas da coluna vertebral. Além disso, a Dra. Walkyria é ministrante de módulos da pós-graduação em Fisioterapia Ortopédica e Osteopatia Clínica no Brasil e na América do Sul.

