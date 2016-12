Em meio à investigação sobre o suposto suborno nas escolhas das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou que a Rússia terá 12 estádios em 11 cidades-sedes daqui a quatro anos. Em sua conta numa rede social, o dirigente deu o ultimato e encerrou as especulações sobre o assunto.

“Pela última vez: a Copa do Mundo de 2018 será disputada em 12 estádios em 11 cidades. Essa é a decisão final e confirmada por todas as partes”, garantiu o francês, em visita à Rússia.

O dirigente ainda anunciou que as datas da Copa das Confederações-2017 e da Copa do Mundo-2018 serão anunciadas no dia 18 de dezembro, em evento no Marrocos, durante a disputa do Mundial de Clubes.

Por sua vez, as tabelas das duas competições serão divulgadas em evento de gala em São Petersburgo, em julho de 2015, na Rússia.