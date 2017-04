Setrat Rondonópolis – prioridade????

Quando se trata de prioridades na vida, precisamos usar incontestavelmente as virtudes sensatez e coerência! Usando o prefixo da palavra prioridade, vemos que é aquilo que vem ou deveria vir primeiro. No trato do serviço público, existem prioridades que são anseios indispensáveis para o bem estar da sociedade. Para que haja um consenso geral sobre essas prioridades, é necessário observar as carências dessa população, para que então o gestor e seus ‘comandados’ desenvolvam projetos para atender essas carências.

Imagine você cidadão, que matriculou seu filho em uma escola municipal, e que a mesma não oferece um mínimo de conforto para a criança. Num País de clima tropical úmido e quente, coerentemente deveríamos ter condicionadores de ar em todas as escolas Brasil a dentro, para que a mesma seja um lugar onde a criança tenha o PRAZER de ir e estar, porém, “nossos” gestores ao que parece são limitados intelectualmente, e colocam como prioridade outras questões, afinal, pra que investir em boas escolas, se eles dogmaticamente acreditam que povo culto é um povo perigoso?

Aqui em Rondonópolis, testemunhamos historicamente e diariamente um verdadeiro arsenal de descasos com a população local. Prioridades como: UTI(s) pediátricas e neonatais, aterro sanitário, centro socioeducativo para menores infratores, passarelas para pedestres na travessia urbana das rodovias BR(s) 163/364, onde alunos das Escolas José Salmen Hanze, Joaquim Nunes Rocha e outras, todos os dias arriscam a vida para passar por aquele corredor da morte, são alguns exemplos de necessidades urgentes que nossa população precisa, e no entanto, a Prefeitura e sua SETRAT preferiram gastar quase cinqüenta milhões de reais na instalação de dispositivos eletrônicos para “melhorar” o trânsito na cidade.

É um insulto ao cidadão rondonopolitano, ver a SETRAT gastar horrores com “pardais”, outdoors eletrônicos, e pasmem: Caminhonete “top de linha” para o digníssimo excelentíssimo Sr. Secretário de Trânsito utilizar durante o seu ‘árduo’ trabalho, enquanto os fiscais da referida Secretaria andam em veículos que estão em péssimo estado de conservação e, crianças morrem por falta de uma UTI pediátrica, nossos filhos sendo sufocados em salas de aula onde a temperatura chega aos 40 graus. Isso, Excelentíssimo Sr. Prefeito, é uma ABERRAÇÃO!!!!

Apoiada de forma incondicional pelo Prefeito municipal e com raras exceções pela Câmara, a SETRAT de Rondonópolis hoje só perde para a CODER em termos de gastos desnecessários. Basta o cidadão se informar do quanto foi gasto pela referida Secretaria com as mudanças de sentido de vias, e que depois tiveram que ser novamente mudadas, porque a idéia de “jirico” não funcionou.

O trânsito em várias vias da cidade não só nos horários de “pico” simplesmente trava e causa um verdadeiro terrorismo psicológico na população, que está presa nessa falta de fluidez do trânsito, causando um estresse avassalador no cidadão.

Ora! Seria sensato e coerente que “nossos” representantes pensassem melhor o que é prioridade no bem estar de sua população. O dinheiro dos “pardais” não poderia ter sido usado na construção de uma ponte entre a Lions Internacional e o Loteamento Condomínio do Bosque? Será que essa ponte não iria desafogar o trânsito em uma grande região da cidade?? O que vocês da Setrat acham de efetuarem uma campanha com os motoristas para que os mesmo utilizem mais a ponte da Rua Pedro Ferrer?…

Essas perguntas, Excelentíssimos Sr.(s) Prefeito, Vereadores e Secretários, o cidadão rondonopolitano faz, porém vocês IGNORAM.

Pensa aí!! Pensar não dói! Pelo menos em mim. Ah! Quando as chuvas vierem com seus raios e trovões, teremos um verdadeiro festival de “pardais” torrados, e outdoors eletrônicos queimados. É só esperar o verão…

(*) RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO é pai, filho de Rondonópolis, professor subversivo e chato