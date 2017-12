A juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, determinou, em caráter liminar, a suspensão da divulgação, obras e vendas do Loteamento Parque Rosa Bororo, da empresa Kappa Empreendimentos Imobiliários, ao lado do bairro Tancredo Neves, próximo a BR-364, na saída para Cuiabá. A suspensão atende a uma ação ingressada pelo Ministério Público do Estado (MP), com subsídios do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-MT).

Na decisão datada desta terça-feira (23/09), a juíza determina a retirada de todos os maquinários que estejam no Loteamento Parque Rosa Bororo e que sejam suspensas todas as divulgações na mídia visando vender os imóveis, com retirada dos outdoors, placas, entre outros, até mesmo para não causar prejuízo a terceiros de boa-fé. Além da suspensão imediata das obras e das vendas do empreendimento, determina o isolamento e recuperação das Áreas de Proteção Permanente (APPs) degradadas pelo empreendimento.

A magistrada também determina o encaminhamento do dispositivo da referida liminar à imprensa local, requisitando divulgação a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam, caso queiram, intervir na ação como litisconsortes (situação em que há mais de uma parte em um dos pólos da relação processual) ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença. A empresa responsável pelo loteamento foi intimada ontem (26/09) da decisão. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00.

A decisão foi tomada considerando irregularidades na instalação do loteamento. Além de não possuir Licença de Instalação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o loteamento, segundo informado, também não possui registro de incorporação junto ao Cartório de Imóveis. “No caso dos autos ficou demonstrado que não foi expedida a referida licença. Ora, se a Lei a exige, como requisito para construir, reformar ou edificar, é evidente que sua inexistência torna ilícita a obra”, escreveu a juíza.

“O loteador pretende parcelar uma grande extensão de área (quase 100 ha.) em mais de dois mil lotes, onde residirão, em um futuro próximo, milhares de pessoas. Este parcelamento de solo não pode ser feito de qualquer forma. É necessário que haja análise acerca dos impactos e previsão das medidas mitigadoras e compensatórias que são inseridas na autorização ambiental por meio de condicionantes de observância obrigatória”, consta em outro trecho da decisão.

Consta que o loteamento obteve apenas a Licença Prévia na fase preliminar do planejamento do empreendimento. O início das obras somente pode ocorrer quando é concedida a Licença de Instalação. “Ainda, percebe-se a necessidade de se deferir o pedido nesse momento processual, uma vez que demonstrado o descaso com a situação, denota-se a flagrante possibilidade da ré vir causar novos danos ambientais em face do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso”, diz outro trecho da liminar.

Os autos apontam ainda para a existência de prova inequívoca do dano ambiental. Nesse sentido, conforme fotografias juntadas nos autos, “está havendo intervenção indevida em Área de Preservação Permanente (APP), porque o empreendimento aumentou um represamento existente no corpo hídrico que margeia o loteamento e está, por si ou por seus prepostos, fazendo coleta irregular de água para seu uso”.

PREOCUPAÇÃO – O delegado regional do Creci-MT, João Batista da Silva, explicou ao Jornal A TRIBUNA que o órgão, inicialmente, fiscalizou as vendas do Loteamento Parque das Rosas e recomendou a suspensão das mesmas. Contudo, atesta que as vendas no empreendimento continuaram. Em seguida, o Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar a situação e, por fim, acabou acionando a Justiça para ver o cumprimento das medidas cabíveis.

Diante dos vários empreendimento imobiliários que ainda serão disponibilizados no mercado de Rondonópolis, João Batista destacou a importância, no momento de fechar qualquer negócio, das pessoas buscarem informações a respeito da regularização do empreendimento junto ao Creci-MT, ao Cartório de Imóveis e ao empreendedor/imobiliária. Informa ser imprescindível constar na divulgação desses empreendimentos a Licença de Instalação e o registro no Cartório.

João Batista informa que a preocupação do Creci-MT é evitar que, por falta de informações, haja um grande número de vendas lesivas ao mercado e aos consumidores. Nesse contexto, repassa que a lei 6.766/79 assegura ser crime contra administração pública iniciar loteamento sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com a legislação. A legislação do setor assegura ser crime contra a economia popular a ação de incorporador, corretor e construtor, individuais, bem como diretor ou gerente de empresa coletiva e incorporadora, corretora ou construtora, fazer afirmações falsas sobre a constituição de condomínio, alienação das frações ideais ou sobre as construções de edificações em proposta, contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação com o público, condômino ou outros.