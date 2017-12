A leitura e a escrita no desenvolvimento da linguagem

Desde que nascemos, somos inseridos em um universo onde as inúmeras formas de linguagem são parte integrante. Dessa forma, participamos de uma série de situações envolvendo a linguagem oral, escrita, corporal e gestual pertencente ao meio em que vivemos.

O nosso pensamento e a maneira de compreendermos as coisas começam a ser criados por meio da fala, dos gestos, dos sinais e das palavras que presenciamos dentro da nossa família, por meio da dança, dos símbolos, das pinturas, dos sinais de trânsito, dos gestos, das mímicas, etc. Sendo assim, a linguagem é adquirida por meio do ouvir, do falar e do olhar. Isso indica que, sem a linguagem, a organização dos seres humanos em sociedade seria impossível.

É por isso que a linguagem é um fenômeno social e cultural e, não, individual e não existe como objeto isolado e acabado – é construída pela interação entre dois ou mais interlocutores que, por sua vez, como seres sociais, constroem seus discursos baseados em outros discursos/diálogos. É um processo que está em constante evolução, e não pode ser visto como algo estático e sem vida.

A linguagem oral tem papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois faz parte dos elementos mais relevantes do seu aprendizado porque essa é a sua principal forma de comunicação. Ela facilita e amplia a comunicação entre a criança e a realidade das pessoas e dos objetos que a cercam.

É também através da linguagem oral que a criança conhece e aprende a respeito da experiência humana adquirida ao longo da história. “[…] ao mesmo tempo, a linguagem oral constitui a base da reestruturação dos processos de pensamento da criança […]”, (MILLER e MELLO, 2008, p. 37).

Nesta mesma perspectiva, a criança, por volta dos dois anos de idade, aprende a falar, ou seja, aprende a linguagem oral que é uma das fases que mais nos chama a atenção. Neste momento o seu desenvolvimento cultural e psíquico começa a ter uma forma mais significativa; assim, antes de saber a falar, a criança forma suas ideias por meio das imagens e os seus pensamentos, naturalmente, limitam-se às experiências por ela vividas. Isso acontece porque a criança ainda não domina o código linguístico verbal, por isso o mundo imaginário, as imagens e todo encantamento apreende a sua atenção.

Quando a criança chega à escola é importante que os professores deem liberdade para que a mesma fale e conte as coisas do jeito que ela as entende, pois assim estará ajudando-a a fortalecer a sua linguagem oral e, sucessivamente, o seu pensamento.

É necessário frisar também que a criança, ao entrar na escola pela primeira vez, não pode ser considerada como uma principiante em relação à escrita; pelo contrário, ela já passou por inúmeras etapas que constituíram o seu encontro com a escrita através das histórias contadas pelos pais, avô(ó), irmão(ã), parentes, vizinhos.

A escrita é um objeto cultural de alto nível de perfeição, e a criança não se adapta a ela de imediato, mas através de um longo período que se inicia bem antes do seu ingresso na escola.

Ao entrar na escola, a criança já possui aptidão linguística porque a mesma é uma falante natural. Nesse sentido, o papel da escola é ajudá-la a aprimorar-se oralmente e adaptar-se à língua escrita de maneira ortográfica.

Para que a criança se aproprie da escrita como sendo uma prática cultural é preciso que, antes, ela entenda a sua utilização, como funciona, qual a sua função, o que representa e em quais situações sociais é utilizada. Assim, a partir do momento em que a criança compreende o papel da escrita, sua utilidade e seus valores, torna-se protagonista de sua alfabetização, ou seja, ela se transformará em uma ‘produtora’ da escrita.

Da mesma forma, a leitura e a escrita são provenientes da inserção e participação do sujeito no universo social e cultural onde, em meio à construção de novos conhecimentos e saberes, são produzidas a linguagem oral e a escrita. É neste sentido que as unidades de Educação Infantil têm como dever instigar nas crianças a prática/ato da leitura e da escrita de tal forma que elas se sintam confiantes e capazes de construírem seus próprios escritos e leituras de maneira saudável e consciente.

A escrita é reflexo do pensamento e um bem cultural. Por isso, os alunos devem ser sujeitos da sua aprendizagem e não meros receptores de conhecimento, pois os mesmos aprendem através dos conflitos causados pelos seus pensamentos.

Cada vez que ensinamos uma criança a ler estamos colocando-a em sintonia com a descoberta de algo novo e com a renovação do seu espírito. Quando ela é introduzida no mundo da leitura, transforma-se em alguém capaz de ampliar sua visão do outro e pode adentrar no universo do simbólico e criar para si realidade mais cheia de sentido e significado.

“Acreditamos que um bom início para a formação do leitor seja o mergulho na escuta/leitura das maravilhosas narrativas dos contos de fadas que podem ser experimentadas por meio da voz teatralizada do contador ou pelas linhas desenhadas que correm soltas pelo papel”, (CAVALCANTI, 2002, p. 32).

Isso faz da leitura uma experiência única e com múltiplas oportunidades em conhecer novos horizontes e descobrir e habitar o mundo daqueles que fizeram da escrita a sua porta-voz.

(*)Jucelma Lima Pereira Fernandes, Kédma Macêdo Mendonça, Raquel Rocha Drews Valadares e Sibele Silva Leal Rodrigues, pedagogas, são professoras da rede municipal em Rondonópolis (MT)