O poder do diálogo na família

Quando falamos em diálogo lembramos uma conversa, uma troca de ideias entre pessoas e em muitos casos, até a mudança de certos pontos de vista, a partir dos argumentos enunciados. O diálogo alivia; aproxima as pessoas, promove avanços e entreajudas na família. Mesmo que se tenham desencontros e divergências nas idéias, é o diálogo que promoverá o aprendizado tão necessário em nossos dias. Por outro lado, a falta de diálogo causa enormes estragos aos relacionamentos e muitas vezes, as pessoas perdem a oportunidade de vivenciar belos momentos por falta de diálogo e por mal entendidos.

Nos dias atuais, percebemos muitos desencontros e discussões nas famílias por falta de comunicação e ainda porque os meios de comunicação social tem instituído um padrão de isolamento e intolerância que afeta diretamente as relações interpessoais. Os pais falam de uma maneira que os filhos não entendem e vice-versa. Os filhos não têm tempo para ouvir os pais e às vezes, nem para ficar com os pais. Muitas conversas giram em torno da ironia e da desqualificação.

Muitos pais não conseguem organizar seu tempo para conversar e brincar com os filhos. O mundo virtual passou a ocupar o tempo de grande parte das pessoas que valorizam mais o celular, o computador, o notebook, etc, do que as pessoas que os rodeiam. É comum encontrar pessoas que passam horas “conversando” com outras pessoas no facebook, mas não têm um minuto para sentar com seus familiares, ouvi-los, trocar ideias, planejar, sonhar juntos.

Ao acompanhar recentemente os jogos da Copa, é fácil perceber porque muitas famílias estão enfrentando tantas dificuldades: cada um quer fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na sua individualidade e o que ficou patente é que para vencer é necessário ter um espírito de equipe. Quando assumimos um projeto coletivo, o diálogo se torna a base para os ajustes. Assim deveriam ser as nossas famílias. Equipes que dialogam e buscam caminhos para superar os problemas. Equipes que valorizam o papel de cada um no jogo da vida; que vê as potencialidades do outro e fica feliz ao ver o crescimento e o sucesso dos seus pares.

Em uma equipe, há o contato pessoal, o “olhar nos olhos do outro”, o aconchego e também as discussões, os desentendimentos, as trocas de experiências e os aprendizados. Que nós possamos ter diálogo sadio em nossos lares, pois como nos lembra a passagem de Provérbios 16, 24: “palavras suaves são como favos de mel: doçura para a alma e tônico para o corpo”.

Vale a pena investir em mais diálogo e oração em nossas famílias, dedicar mais tempo para ouvir com paciência, para partilhar os sonhos, as alegrias e as tristezas. Ter tempo para sentir o coração do outro; para rezar juntos, pois como dizia o papa João Paulo II: “família que reza unida, permanece unida”.

Quando conseguimos pautar nossos relacionamentos em um diálogo tranquilo, muitas dificuldades são superadas e assim podemos agir como famílias que se sentem protagonistas da história e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna.

(*) Cidinho, Elma, Lúcia e Sidney, equipe MFC Sagrada Família