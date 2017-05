A unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Rondonópolis está com inscrições abertas para cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Nove cursos começarão as aulas agora em julho, enquanto que outros dois cursos serão ofertados para agosto.

Para este mês, as capacitações oferecidas são Auxiliar Administrativo, Porteiro e Vigia, Atendimento ao Público, Auxiliar de Recursos Humanos, Cuidador Infantil, Técnico em Secretariado e Boas práticas na manipulação de alimentos, que começam nesta segunda-feira, dia 7. Outras qualificações que são Manicure e Pedicure, Rotinas de Departamento Pessoal e Vendedor terão início na terça, dia 08.

No mês que vem, o Senac vai oferecer os cursos de Inglês Básico e Auxiliar de Secretaria Escolar, que começarão no dia 11 de agosto. As aulas de todas as qualificações serão de segunda à sexta. O tempo médio de duração é de 40 a 50 dias.

A pessoa que esteja interessada em participar do PSG deve atender os pré-requisitos do curso escolhido, possuir renda per capita de até dois salários mínimos federais, estar matriculada ou ser egresso da Educação Básica e ser trabalhador empregado ou desempregado. A orientadora pedagógica da instituição, Ana Carolina de Paula, informou que as qualificações são para pessoas a partir dos 15 anos de idade.

“Quem faz o curso de Auxiliar Administrativo, por exemplo, terá toda a noção de um curso superior de Administração. Agora para aqueles que optarem pelo curso de manicure, vamos supor, que é uma capacitação de renda rápida, poderá abrir o próprio negócio ou trabalhar em uma empresa”, disse a orientadora.

No momento do cadastro, a pessoa terá que preencher o formulário de solicitação de vaga para o PSG, a auto-declaração de baixa renda e Termo de Compromisso. Caso o curso possua teste complementar isso será feito em uma única etapa. O exame abrange conhecimentos integrantes do currículo dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, onde são delimitadas as seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Redação.

As inscrições para os cursos são feitas no Senac, que fica na Rua Fernando Côrrea da Costa, sem número, no Bairro Jardim Mato Grosso. O horário de funcionamento da unidade é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 21. Telefone para mais informações é o (66) 3422-1939.