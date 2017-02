A devoção ao Sagrado Coração de Jesus leva-nos à contemplação de Jesus Cristo que nos ensina pela palavra e pelo testemunho, a lição de compaixão e de misericórdia. Seu Coração estava em sintonia com o sofrimento do povo sofredor, com predileção pelos marginalizados, enfermos, aflitos e pecadores. Como discípulos do Coração de Cristo compassivo, precisamos aprender a ser solidários, a dar tempo e recursos aos que padecem nos porões da humanidade, na rua, nos lixões, nos presídios, na dependência química e nos prostíbulos para resgatar por amor, a dignidade de cada irmão e de cada irmã, garantindo a todos o amor, a estima e o pão cotidiano.

Celebrando o Dia do Sagrado Coração de Jesus e no dia seguinte o Imaculado Coração de Maria, peçamos ao Divino Salvador e à sua Mãe que nos ensinem a lição do amor e da misericórdia, abrindo-nos à compaixão e à solidariedade com todo o sofrimento humano.

A reflexão a seguir quer nos ajudar a alcançar o benefício de seguir a Jesus Cristo como discípulo e discípula de Jesus, a esperança dos bens eternos e a alegria maior de amar ao próximo como Cristo nos ama.

É UM CORAÇÃO HUMILDE: quando pede a João Batista que o batize; quando suplica água à Samaritana no poço de Jacó; quando lava os pés de seus discípulos. (Mt.3,13-17;Jo.4,7ss.,13,4ss.)

É um CORAÇÃO OBEDIENTE: quando acompanha seus pais a Nazaré e se faz família

com eles. (Lc.2,39-40.47-58)

É um CORAÇÃO COMPASSIVO: quando cura doentes, ressuscita mortos, por exemplo, vendo a viúva de Naim chorar seu filho único morto, ordena ao Jovem: “Rapaz Eu Te digo,”LEVANTA-TE”! (Lc.7,11-17)

É um CORAÇÃO JUSTO: quando determina: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus!” (Lc.20,23-25)

É um CORAÇÃO MISERICORDIOSO: quando acolhe pecadores e diz à Mulher Adúltera: “Onde estão os que te condenaram? Nem Eu Te condenarei. Vai e não tornes a pecar! (Jo.8,10-11)

É um CORAÇÃO CARINHOSO: quando abraça as crianças, abençoando-as; quando fixa seu olhar no Jovem Rico e lhe manifesta amor. (Mt.10,13-16; 19,16ss.)

É um CORAÇÃO AMIGO: quando chora por Lázaro morto ao ver as lágrimas e a aflição das irmãs Marta e Maria. (Jo.11,38ss.)

É um CORAÇÃO TERNO: quando, no Cenáculo, chama seus discípulos de “filhinhos” e de “amigos”. (Jo.13,33;15,14-15)

Um CORAÇÃOMANSO: Quando diz para o soldado que o esbofeteou diante do sumo sacerdote: “Se te falei mal diz-me em quê. Se falei bem, porque me feres?” (Jo.18,23-24)

É um CORAÇÃO FORTE: quando toma do chicote e expulsa do templo os cambistas e negociantes, por terem transformado a casa de Deus num covil de ladrões.(Mt.21,12-13)

É um CORAÇÃO MAJESTOSO: quando domina as forças da natureza, quando acalma a tempestade e ordena ao mar enfurecido: “Cala-te… Silencia”! (Mt.8,23-27)

É um CORAÇÃO PODEROSO: quando opera os milagres e, perdoando o paralítico, declara: “a fim de que vocês conheçam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda”! (Lc.5,22-25)

Seria longo e impossível enumerar a riqueza, a profundidade, a beleza, a ternura e a

harmonia do Coração de Jesus. Só nos resta agradecer e com o coração, dizer:

“Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em Vós”!

ORAÇÃO:

Permanece conosco, senhor! Permanece, no meio de nós!

– Para esclarecer nossas dúvidas, – Para acalmar nossos temores,

– Para fortalecer nossa esperança, – Para mostrar-nos o caminho.

Para consolar-nos em nossas tristezas/ Para sustentar-nos em nossas fraquezas,

Para ensinar-nos a partilha/ Para santificar-nos por teu espírito,

Todos os dias e para sempre, amém!

(*) Fátima Lima – ICF – IRMÃ CATEQUISTA FRANCISCANA, pedagoga e pós-graduação em psicopedagogia