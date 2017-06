O grupo de Alcoólicos Anônimos (A.A.) de Rondonópolis está completando 36 anos. Aqui na cidade, ele iniciou suas atividades em setembro de 1978 e hoje possui quatro grupos que, ao todo, apresentam 60 membros, entre homens e mulheres.

De acordo com um dos integrantes da irmandade, o servidor público federal W.O.S., de 55 anos, o objetivo da entidade é manter sóbrias as pessoas que já participam de A.A. e ajudar outras a se recuperarem do alcoolismo.

O único requisito para que a pessoa participe de A.A. é ter o desejo de parar de beber. O cidadão que é membro não paga taxas, nem mensalidades. A irmandade não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, organização ou instituição. Ela não tem vontade de entrar em controvérsias e não apoia ou combate quaisquer causas.

W.O.S explicou que quando a pessoa entra na sala de Alcoólicos Anônimos ela é recebida com alegria e não há nenhum diagnóstico. O indivíduo, então, ouve os depoimentos dos demais membros.

“Os integrantes de A.A. não fazem sermões. Eles contam a experiência de vida que apresentam e é o novo integrante quem vai descobrir que tem problemas com o alcoolismo”, contou o servidor público.

W.O.S. reiterou que a pessoa responde a um questionário que possui perguntas como ‘Já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas só conseguiu por alguns dias?’ ou ‘Você teve problemas relacionados com a sua maneira de beber nos últimos 12 meses’. Ele falou que as respostas para essas questões são ‘sim’ ou ‘não’.

“Se houver mais de quatro ou cinco respostas ‘sim’, então dá para se ter uma noção que o cidadão tem dificuldades quanto a maneira de beber”, colocou o servidor.

Além desse questionário, se os membros perceberem a necessidade, é pedido para o novo integrante procurar um médico especializado em alcoolismo, caso seja preciso fazer uma desintoxicação para suportar os primeiros períodos sem a bebida.

HISTÓRIA DE A.A.

W.O.S. declarou que Alcoólicos Anônimos foi fundado em 10 de junho de 1935, na cidade de Akron, no estado de Ohio, nos EUA. No Brasil, a A.A. começou no Rio de Janeiro (RJ), no ano de 1947. Em Mato Grosso, a irmandade foi criada em 19 de setembro de 1973, por um advogado da cidade de Aquidauana (MS), Eloy T., que morava em São Paulo e mudou-se para Cuiabá para trabalhar na Promotoria de Justiça.

Aqui no Estado, existem cerca de 50 grupos da entidade e são estimados uma média de 1.500 membros. Em Rondonópolis, a A.A. foi fundada em 18 de setembro de 1978.

SUPERAÇÃO

O servidor público federal W.O.S., de 55 anos, relata que, aos dez anos de idade, comprava bebidas e já experimentava alguns goles. Aos 12 anos, gostava de tomar algumas doses de vinho fraco e aos 14 anos passou a ingerir caipirinha, cerveja e uísque. “Eu nunca fiquei internado, nunca fui preso, nunca fugi correndo e nunca apanhei na rua, mas eu sempre exagerei na forma de beber”, revelou.

W.O.S. completou que, devido ao alcoolismo, perdeu oportunidades de estudo e de trabalho e chegou ao fundo do poço. “Cheguei ao ponto de conhecer a sarjeta espiritual, moral e financeira. Perdi famílias e casamentos. Já sem forças para deixar a bebida, foi encaminhado ao A.A. por um endocrinologista”, pontuou.

O funcionário público recorda que foi no dia 9 de dezembro de 2005 que participou, pela primeira vez, de A.A.. Ele disse que descobriu que era alcoólatra. “Admitir foi o primeiro passo. Percebi que sou impotente diante do álcool e que perdi domínio sobre a minha vida”. Hoje em dia, W.O.S. continua no emprego de servidor e também continua o trabalho de membro de A.A.

CONTATO

Caso alguma pessoa que passe por essa situação deseja se tratar e deixar de beber, pode buscar informações no telefone do escritório central de A.A. em Mato Grosso, que fica em Cuiabá, pelo telefone (65) 3321-1020.

Aqui na cidade, há o Grupo Sagrado Coração de Jesus, que fica na Avenida Cuiabá, número 390, no Centro, com reuniões todas as quartas-feiras e sábados, às 20h; outro é o Grupo Bom Pastor, que se localiza na Rua Francisco Félix, número 520, no primeiro andar da Paróquia Bom Pastor, com encontros todas as sextas-feiras, às 20h; o Grupo Renascer, que fica na Avenida Bandeirantes, número 1.810, no Bairro Vila Operária, em frente ao Colégio São José Operário, com reuniões todas as segundas-feiras, às 20h; e tem o grupo Dom Bosco, que fica na Rua Batuíra, número 1.449, no Bairro Parque Universitário, com encontros todos dos domingos, às 20h.