Motoboys e moto taxistas se mobilizam, a partir desta sexta-feira (9), para realizar ações a fim de convencer os deputados estaduais a derrubarem veto do governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do projeto que assegurava isenção de ICMS as duas categorias na compra de motos. A proposta foi elaborada pelo deputado Zeca Viana (PDT) e votada pela Assembleia Legislativa em 21 de novembro de 2012.

