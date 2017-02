Faz quase oito anos que Magda Augusta Conceição Vieira, de 36 anos, se tornou conhecida em todo o estado de Mato Grosso por um feito pouco comum: ser mãe de quadrigêmeos. Desde 2006, cada Dia das Mães passou a ter um significado especial para ela, sendo uma das poucas mães de quadrigêmeos no Brasil. Em Rondonópolis, vale registrar que há outro caso de quadrigêmeos.

Moradora do bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis, Magda Augusta deu à luz em 27 de julho de 2006 ao Gustavo, Guilherme, Matheus e Maria Eduarda. Ela e seu esposo, Marcos Junior, tem mais um filho: o Marcos Vinícius, de 12 anos. A rotina de toda a família mudou radicalmente desde o nascimento dos quadrigêmeos. “A primeira dificuldade é a financeira, pois um filho já não é fácil. Imagina quatro filhos de uma vez? Todos os gastos são multiplicados por quatro, como fralda, leite, roupa, calçado…”, explica.

Quando os quadrigêmeos nasceram, Magda conta que uma pessoa de Rondonópolis os ajudou financeiramente até que eles completassem 01 ano de idade. “Agradeço muito a ele pela ajuda”, externa. Após isso, conta que a família sempre ajudou bastante, seja nos cuidados ou nas despesas. Inclusive, ela cita que o padrinho de cada um dos quadrigêmeos ainda ajuda os seus respectivos afilhados. “O meu pai, que é falecido, assim como a família ajudaram e vem ajudando bastante”, acrescenta.

Magda teve os quadrigêmeos a partir de uma concepção natural, não por inseminação artificial. Inclusive, o pai dela é fruto de uma gestação de trigêmeos. Ela observa que a tarefa de ser mãe de quadrigêmeos vem sendo aprimorada com o tempo. “Fácil não é… Com o crescimento deles e aumento da nossa experiência, a gente vai sabendo lidar melhor, mas só tenho a dizer que é muito bom”, avalia.

Com o ingresso dos quatro na escola, as despesas foram outra preocupação, já que Magda observa que tudo tem de ser quadruplicado: material escolar, mochila, roupas… Atualmente, Gustavo, Guilherme, Matheus e Maria Eduarda cursam o 2º ano do Ensino Fundamental.

Ao contrário do que alguns imaginam, Magda faz questão de destacar que cada um dos quatro tem suas peculiaridades, uma personalidade diferente do outro. “O Matheus é mais dengoso, o Guilherme é mais carinhoso e a Maria Eduarda e o Gustavo são mais independentes”, avalia.

Magda é hoje dona de uma pequena loja e o marido, atua em uma loja de eletrodomésticos. Apesar das dificuldades, destaca que se sente uma mulher especial e muito feliz pela gestação natural de quadrigêmeos. Desta vez, diz que vai comemorar o Dia das Mães em casa, junto com a família. “Todo o Dia das Mães é muito marcante para mim, muito gratificante!”, diz.

Conforme a supermamãe, a data de aniversário dos quadrigêmeos e o Dia das Mães, são datas de muita alegria para ela. “No Dia das Mães, cada um prepara uma homenagem do jeito deles, uma cartinha, uma fotografia, pedem um dinheiro para o pai para comprar uma lembrança…”, conta ela, explicando que não faz nenhuma exigência de presente.

Para o Dia das Mães, Magda deixa a seguinte mensagem para as demais mamães: “A gente deve cuidar dos filhos com o maior amor do mundo. Não tem coisa melhor do que ser mãe. Quando um deles fica doente, fico quase louca. Amo eles de paixão!”.