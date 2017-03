A validade da contradição

Diante de tantas contradições do mundo contemporâneo, o discurso do politicamente correto tem aparecido de forma conveniente, com um tom de falsa cordialidade, porém choca-se de frente com as contradições externas e internas da sociedade e da própria pessoa. Acredito no princípio antigo de que a contradição integra o refinamento do conhecimento, fugindo do discurso único ou meramente retórico, por isso acredito que esse caminhar quando leva em consideração a coerência entre o que eu falo e o que eu faço dentro de um contexto visto por vários vieses me aproxima da justeza.

Manter coerência plena entre o que eu falo e o que eu faço é impossível, simplesmente porque eu mudo de opinião, mudando meu pensar, consequentemente mudo o meu comportamento, isso não me faz volúvel ou menor, pelo contrário, me faz mais sábio e maior, portanto devemos ser honestos com nos mesmos e perceber até onde nossas crenças explicam as coisas por meio de evidências e a luz da conjuntura atual.

Para enxergar isso é necessário outras “lentes” e é no espaço da escola que essa nova visão pode e deve aflorar na relação dialógica entre professores e estudantes, e como esse espaço não é livre de contradições, ele também pode obscurecer mais a compreensão pública de ciência no sentido epistemológico, pregar um fundamentalismo de ideias e manter privilégios disfarçados de mérito que para alguns é axiomático e que considero temeroso.

Discorrendo um pouco mais sobre a ótica meritocrática, segundo o professor Renato Santos de Souza (UFSM/RS) “A meritocracia exacerba o individualismo e a intolerância social, supervalorizando o sucesso e estigmatizando o fracasso, bem como atribuindo exclusivamente ao indivíduo e às suas valências as responsabilidades por seus sucessos e fracassos”.

Lembro-me, como se fosse hoje, o meu primeiro dia na Universidade, fomos encaminhados ao anfiteatro para a aula inaugural e recepção aos calouros, um dos integrantes da mesa disse: “Vocês são privilegiados por estar aqui”, pensei em silêncio “infelizmente é verdade”, o direito se tornou um privilégio.Num país tão desigual como o nosso falar em mérito não me parece arbitrário, é arbitrário!

Continuando na linha de pensamento do professor Renato ele diz: “A meritocracia é a única ideologia que institui a desigualdade social com fundamentos ‘racionais’, e legitima pela razão toda a forma de dominação (talvez a mais insidiosa forma de legitimação da modernidade). A dominação e o poder ganham roupagens racionais, fundamentos científicos e bases de conhecimento, o que dá a eles uma aparente naturalidade e inquestionabilidade: é como se dominados e dominadores concordassem racionalmente sobre os termos da dominação”.

“Moça olha só o que eu te escrevi, é preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê” esse trecho é da música Além do que se vê, da banda Los Hermanos, ilustra um pouco do meu pensamento, esse esforço perspicaz requer um aporte de conhecimentos, uma leitura de mundo, não necessariamente “academizado”, dificilmente alguém que se apegue cegamente a seu “puro mérito” o contradiz, não vai depor contra si, não quer cair na “armadilha” da contradição, entendendo ela apenas como algo pejorativo, coerente é levar em consideração as próprias incoerências e contradições, a aproximação entre o que se fala e o que se faz é uma condição humana e é na busca desse sentido que eu me educo.

(*) Rogério Ribeiro dos Santos é professor da Ed. Básica da Rede Estadual.