TÚNEL DO TEMPO

Este é o time do Rondonópolis Esporte Clube, o popular Batidinha da época de ouro do nosso futebol amador. O ano é 1965. Dezenas e dezenas de “palpiteiros” tentaram identificar os jogadores, mas não resistiram a dois ou três nomes e sucumbiram. Até o chefe Samuca, que também foi um dos craques daquela época de ouro do nosso amador (será que foi mesmo?), na tentativa de engordar os seus vencimentos aqui na casa, também arriscou o seu palpite: Em pé, da esquerda para direita, ele identificou Zé Rondonópolis, Silvão, João Klimaschewsk, Tinô, […], Berto e Mariano Klimaschewsk. Agachados – como o chefe não sabia o nome do primeiro atleta da esquerda para a direita, levou na esportiva: “prejudicado pela qualidade da foto, mas parece o Djalma Santos”, ah, ah, ah. Na sequência, ao lado do “Djalma Santos” ele identificou Barnabé (???), Zé Hugo, Candinho (???), […], Waldir Cuiabano e Kadora. E arrematou: “pode mandar o prêmio para a sala do diretor”.

TURMA DA BOA MEMÓRIA

A ‘turma da boa memória’, reunida na lanchonete do Osmar, composta por Alcides Baiano, ex-vereador Gudo, Tarley, Osmar e o Zé Rubens ‘espremeram os miolos’ e chegaram na seguinte formação: Em pé – Zé Rondonópolis, Silvio, João Klimaschewsk, Tinô, Doca, Berto e Mário Klimaschewsk. Agachados – Acácio, […], Zé Hugo, Pretinho, Zé Pequeno, Waldir Cuiabano e Kadora. ”Omitimos [não sabia mesmo] somente o segundo agachado da esquerda para a direita. Como acertamos 92,86% dos personagens pleiteamos o pagamento integral do prêmio”, mandou dizer o Zé Rubens.

DESVENDANDO O MISTÉRIO



Para acabar com o mistério, aí estão os nomes dos 14 atletas do Batidinha, de 1965, que aparecem na foto:

Em pé: Zé Rondonópolis, Silvão, João Klimaschewsk, Tinô, Doca, Berto e Mário Klimaschewsk.

Agachados: Acácio, Paulista, Zé Hugo, Pretinho, Zé Pequeno, Waldir Cuiabano e Kadora.

Com esse resultado, a “turma da boa memória” ficou por apenas uma pedra para ganhar o grande prêmio. Só não soube identificar o Paulista. Já o Samuca não reconheceu nem o Doca, nem o Acácio e nem o Zé Pequeno. Além disso, ainda trocou o Pretinho pelo saudoso Candinho… Apesar de ser o chefe, fica difícil pagar o prêmio desse jeito. Fica pra próxima. Já para a “turma da boa memória” (que tá para mais para a da “boa idéia”), como não existe mulher 92,86% grávida, vamos ver se capricha mais na próxima…

Ah, ah, ah, ah, ah…

Em tempo: a foto faz parte do rico acervo do Joel Colecionador, que tem também grande parte da história do futebol mato-grossense, notadamente do União Esporte Clube.

PIADA PRONTA

Na frente da Superintendência da Polícia Federal, em Cuiabá, agentes federais fizeram anteontem ato público com uma carroça-viatura, simbolizando que as investigações são lentas e arcaicas.

Bem bolado! Um recado curto e grosso, porém engraçado!

POBRE FUTEBOL….

Em cima da hora, sem tempo pra nada, foi adiada para hoje a partida entre REC e CRB pela Copa do Brasil… E tem gente que ainda reclama da ausência de torcedores no estádio… Pobre futebol! E olha que estamos a poucos dias da abertura da Copa do Mundo aqui no nosso País. Para completar, o site da CBF anunciava ontem que o REC era um time de Rondônia.

É mole!

OUVIDOS BEM ATENTOS…

E o Carlão do Jardim Atlântico jura pra tudo quanto é santo que, durante a transmissão da partida entre Corinthians e São Paulo, onde o zagueiro sãopaulino Antônio Carlos mandou duas bolas pra dentro das suas próprias redes, ele estava com o ouvido bem coladinho na tv e toda vez que o Timão ia pro ataque, ele podia ouvir os gritos do Muricy Ramalho com a sua defesa: “marca o Antônio Carlos…”, “maarcaaa o Antônio Carlos”,… “maaarcaaaaa”.

Ah, ah, ah, ah…