O reinado chegou ao fim. Com os olhos marejados e emoção nas palavras, Juninho Pernambucano colocou um ponto final em sua vitoriosa carreira na tarde de ontem, em São Januário, sua principal casa durante os últimos 20 anos. Ao lado do diretor executivo de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano, do presidente Roberto Dinamite e do vice-presidente Antônio Peralta, o jogador foi homenageado e chorou. Vestindo uma camisa que incentivada a doação de medula óssea, ele recebeu das mãos de Dinamite o título de sócio-proprietário benfeitor do clube. Pouco depois, deu início a um discurso sobre a decisão mais difícil que já tomou. E, em cerca de 40 minutos de entrevista, não conseguiu conter as lágrimas ao lembrar o início de sua caminhada no Sport.

Juninho havia adiado a aposentadoria no início de 2014 para disputar, ao menos, o Campeonato Carioca. Assinou contrato até o dia 30 de maio, mas o acordo previa que o jogador poderia encerrar a carreira a qualquer momento. Ele estaria a sete jogos de completar a expressiva marca de 400 com a camisa do Vasco, clube que mais defendeu em campo: 393 partidas, com 76 gols. “Não tenho nem muito o que falar. Quero mais é agradecer a todos que pude conviver nesses últimos 20 anos. Eu já tinha decidido parar depois de minha última lesão no fim do Campeonato Brasileiro. Acabei me recuperando e sendo convencido pelo Rodrigo e pelo presidente a tentar disputar o Carioca. Até pela possibilidade real de uma conquista antes de parar. Mas os treinos foram difíceis. Meu corpo não estava mais reagindo como antes. Eu não ia mais conseguir ser competitivo como sempre fui. Algumas vezes parecia que ia dar, que seria mais fácil, mas preferi tomar essa decisão. Honestamente? Não estava mais disposto a aceitar e passar pelo sacrifício de jogar em alto nível. Sempre falei que ia parar quando perdesse a vontade de treinar e me preparar para jogar. Não é fácil. Mas assumo que está sendo um pouco mais fácil do que eu imaginava. Hoje não dá mais para se divertir e brincar no futebol. Nunca me diverti jogando. Fiz sempre com amor, paixão e responsabilidade. Fui um péssimo perdedor, mas sempre tentei respeitar os adversários. Entendi cedo minhas deficiências e isso me levou até aonde cheguei. Se o Roberto parou, o Romário, Zico, não teria como esse dia não chegar. Convivi sendo o vovô do time, eu sempre brincava porque no dia a dia era o mais velho, mas na escola para buscar meus filhos era o pai mais novo. Era engraçado”, disse Juninho.

Ao lembrar de sua carreira, o ídolo vascaíno se emocionou. Principalmente ao lembrar o início no Sport. Em um misto de saudade e decepção, Juninho chorou. Lembrou de seus primeiros anos no futebol e de um episódio na Ilha do Retiro em 2012. Após marcar um gol de falta com a camisa do Vasco, o camisa 8 mandou beijos em direção a seus familiares que estavam na arquibancada. A torcida do Leão não perdoou e xingou os parentes do jogador.

Seu último jogo como profissional foi no dia 10 de novembro de 2013, contra o Santos, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita durante a partida e perdeu a reta final da competição, que acabou com o rebaixamento do Vasco. Depois de longa recuperação, Juninho vinha seguindo uma programação especial preparada pelo departamento médico do clube para tentar disputar o Carioca. Mas ainda reclamava de dores musculares pelo esforço. Em sua única entrevista em 2014, no dia 15 de janeiro, ele já admitia que estava difícil suportar o ritmo da pré-temporada.

Agora, com a carreira encerrada, o ex-jogador pretende tirar férias e, quando retornar, tem o desejo de seguir trabalhando com futebol.